В Тюмени два водоема попали в список опасных

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
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По данным проверок, воды в них не соответствовала санитарно-химическим показателям потреблению кислорода. Такие данные озвучил Роспотребнадзор региона. Интересно, что озеро липовое санврачи включили все-таки в перечень разрешенных мест для купания. Правда, часть водоема в другой локации — на территории Центра закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт».
Всего на сегодняшний день тюменцам разрешено купаться в двенадцати водоемах. В чиле безопасных мест:
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние дни утонули три человека, в том числе двое детей. Последняя трагедия произошла 12 июля на диком пляже озера Андреевское — утонул 17-летний подросток.