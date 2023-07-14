В Тюмени два водоема попали в список опасных

По данным проверок, воды в них не соответствовала санитарно-химическим показателям потреблению кислорода. Такие данные озвучил Роспотребнадзор региона. Интересно, что озеро липовое санврачи включили все-таки в перечень разрешенных мест для купания. Правда, часть водоема в другой локации — на территории Центра закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт».