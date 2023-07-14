nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

Изображение материала

В Тюмени два водоема попали в список опасных

14 июля 2023, 03:54
Фото: 1MI
Озеро Липовое на 7-м километре Велижанского тракта и пруд Войновский в Тюмени попали в список опасных водоемов.
Сюжет
Тюмень

По данным проверок, воды в них не соответствовала санитарно-химическим показателям потреблению кислорода. Такие данные озвучил Роспотребнадзор региона. Интересно, что озеро липовое санврачи включили все-таки в перечень разрешенных мест для купания. Правда, часть водоема в другой локации — на территории Центра закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт».

Всего на сегодняшний день тюменцам разрешено купаться в двенадцати водоемах. В чиле безопасных мест:

  • акватория озера Верхнее Кривое (Верхний Бор);
  • акватория пруда Лесной (база отдыха «Пруд Лесной»);
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта;
  • акватория озера Андреевское на 21 км Ялуторовского тракта;
  • акватория озера Полушинское на 42-м км автодороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области;
  • акватория озера Арсеньевское («Ребячья республика»);
  • акватория озера Нижнее Кривое («Серебряный бор»);
  • акватория озера Якушкино («Серебряный бор»);
  • озеро Малая Старица МАУДО (ООО ДСОЛ «Дружба»)
  • акватория озеро Бобровое на 32 км Ирбитского тракта
  • акватория озера Сингуль (Ялуторовск);
  • озеро Липовое (Центр закаливания и плавания в холодной воде «Аквайспорт).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние дни утонули три человека, в том числе двое детей. Последняя трагедия произошла 12 июля на диком пляже озера Андреевское — утонул 17-летний подросток.

Читайте также:
В тюменской деревне молния ударила в строящийся домПоследствия непогоды: затопленные улицы, побитые градом машины, отключения светаВ Тюмени из окна девятиэтажки выпала 15-летняя девочка
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водоемы#Роспотребнадзор#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Казахстан отбирает реки?»: в Тюменской области иссыхают Тура и Иртыш
Вчера, 08:54
«Территория МО РФ»: что происходит на диком пляже озера Андреевское?
Вчера, 05:23
Не годен! Утвержден список заболеваний, с которыми тюменцы не подлежат мобилизации
Вчера, 10:10
В зоне СВО погиб сержант из Тюменской области
Вчера, 10:27
«Избили и угрожали пистолетом»: тюменец заявил о пытках силовиками
Вчера, 12:12
10-15%. В Тюмени ждут подорожания подержанных авто с августа
Вчера, 06:14