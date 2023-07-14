Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Станислав Тропин подписал контракт и уехал в зону проведения СВО 5 апреля 2022 года. Он был зачислен в разведроту пятого батальона «Барс» и отправлен в Харьковскую область. Своей пожилой маме он сказал, что устроился на работу на Крайнем Севере.
28 апреля 2022 года, через три недели после того, как Тропин попал на СВО, его взвод попал под минометный обстрел и был почти полностью. Трагедия произошла в 26 километрах от Изюма. Из 25 человек выжили только трое. В числе выживших Станислава не было.
«Помню нашу последнюю встречу. Он упал передо мной на колени, начал обнимать ноги. Я говорю ему: „Стася, что случилось?“. А он ответил мне: „Мама, так положено“. Как я узнала потом, решение о том, чтобы поехать в зону СВО, он принял после разговора со своим другом Костей. Который, я считаю, его на это сагитировал. Костя тоже погиб несмотря на то, что до этого прошел две войны. Это случилось за день до смерти моего сына. Они стали первыми участниками спецоперации из Тобольска, которых похоронили», — говорит мама тоболяка Светлана Михайловна.
Станислава похоронили со всеми военными почестями. Военный был награжден посмертно медалью «За отвагу». Кроме того, на здании школы, где учился Станислав, установили мемориальную доску, пишет Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске в эти выходные состоится церемония прощания с погибшим в зоне СВО Дамиром Нигматуллиным. Военный погиб 7 июля при выполнении боевого задания.