Многодетный отец из Тобольска обманул родных и уехал на СВО

28 апреля 2022 года, через три недели после того, как Тропин попал на СВО, его взвод попал под минометный обстрел и был почти полностью. Трагедия произошла в 26 километрах от Изюма. Из 25 человек выжили только трое. В числе выживших Станислава не было.