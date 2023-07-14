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В Тюмени из-за ливня без электричества остались десятки домов

14 июля 2023, 05:16
Фото: 1MI

В Тюменской области ликвидируют последствия непогоды

Энергетики Тюменской области приступили к ликвидации последствий непогоды в регионе.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер до 25 м/с привели к отключениям электроэнергии в населенных пунктах юга региона. В Тюмени без света остались дома на Широтной, Гнаровской, Мельникайте, 9 Мая, Куйбышева, Карла Маркса, 30 лет Победы, Интернациональной, Кишиневской, Чернышевского, Пермякова, Моторостроителей и т. д.

В доме по улице Интернациональной, 35, электричества нет со вчерашнего вечера.

«Затопило два подъезда. Света нет», — сообщают тюменцы.

В настоящее время ликвидацией последствий непогоды занимаются 9 бригад в составе 27 человек и 13 единиц спецтехники.

Ранее «Наш Город» писал, что на юг региона накануне вечером обрушились ливневые дожди, грозы. В отдельных районах Тюменской области выпал град величиной практически с куриное яйцо. Из-за грозы в Исетском районе сгорел строящийся деревянный дом — в здание ударила мония.

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