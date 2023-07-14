В Тюмени из-за ливня без электричества остались десятки домов

Ливневые дожди, грозы, град и штормовой ветер до 25 м/с привели к отключениям электроэнергии в населенных пунктах юга региона. В Тюмени без света остались дома на Широтной, Гнаровской, Мельникайте, 9 Мая, Куйбышева, Карла Маркса, 30 лет Победы, Интернациональной, Кишиневской, Чернышевского, Пермякова, Моторостроителей и т. д.