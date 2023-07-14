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В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

14 июля 2023, 05:38
Треть месячной нормы осадков выпала в ночь с 13 на 14 июля в Тюмени. Только в Центральном административном округе с улиц было откачано порядка 240 кубометров воды.
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Тюмень
Фото: Администрация Тюмени

По информации администрации Тюмени, ночью работало четыре машины спецтехники. В настоящее время устранение последствий ливневых дождей продолжается. Задействованы шесть единиц спецтехники и столько же насосных станций.

Воду откачивают у дома № 31 по Заречному проезду, а на улице Индустриальной и Юганском проезде вдобавок ко всему убирают упавшие деревья. Работа по наведению порядка в округе продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что ливневые дожди размыли основание моста в районе объездной дороги. Также обвал асфальта произошел на дороге по улице Энергетиков, 30.

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