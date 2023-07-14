В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
По информации администрации Тюмени, ночью работало четыре машины спецтехники. В настоящее время устранение последствий ливневых дождей продолжается. Задействованы шесть единиц спецтехники и столько же насосных станций.
Воду откачивают у дома № 31 по Заречному проезду, а на улице Индустриальной и Юганском проезде вдобавок ко всему убирают упавшие деревья. Работа по наведению порядка в округе продолжается.
Ранее «Наш Город» писал, что ливневые дожди размыли основание моста в районе объездной дороги. Также обвал асфальта произошел на дороге по улице Энергетиков, 30.