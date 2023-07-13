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Последствия непогоды: затопленные улицы, побитые градом машины, отключения света

13 июля 2023, 18:14
Фото: тг-канал Наш Город
Жители Тюменской области делятся в социальных сетях последствиями непогоды. Горожане сообщают, что под воду ушли дороги в Преображенском микрорайоне, затопило перекресток Артамонова — Карнацевича.
Сюжет
Тюмень
Видео: тг-канал Наш Город

 

Также под водой оказался перекресток на улице Голышева. В ЖК «Скандиа» в Комарово теперь лифты со встроенным душем.

«Фармана Салманова д 1. У нас лифты со встроенным душем. Александр Моор, как у нас работает тех надзор, что принимает такие дома в эксплуатацию?» — возмущаются тюменцы.
Видео: тг-канал Наш Город

Кроме того, из-за грозы без света остались жители домов на Гнаровской, Кишинева, Мельникайте.

«Сказали, что автоматическое отключение, в течение 2-3 часов включат, как бы ночью особо он не нужен. Благополучно пошли спать», — сообщили горожане.
Видео: тг-канал Наш Город

Больше всех от непогоды пострадали жители исетского поселка Коммунар и поселка Богандинский Тюменского района — там выпал град величиной с куриной яйцо. По словам местных жителей, существенно пострадал урожай. Кроме того, большой урон нанесен машина — побиты стекла, помят капот.

Фото: ЧС Тюмень

По прогнозам метеорологов, дожди и грозы на территории Тюменской области продлятся в течение двух дней. В воскресенье, 16 июля, ожидаются кратковременные дожди ночью. День пройдет при переменной облачности.

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