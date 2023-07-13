Последствия непогоды: затопленные улицы, побитые градом машины, отключения света

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Также под водой оказался перекресток на улице Голышева. В ЖК «Скандиа» в Комарово теперь лифты со встроенным душем.
«Фармана Салманова д 1. У нас лифты со встроенным душем. Александр Моор, как у нас работает тех надзор, что принимает такие дома в эксплуатацию?» — возмущаются тюменцы.
Кроме того, из-за грозы без света остались жители домов на Гнаровской, Кишинева, Мельникайте.
«Сказали, что автоматическое отключение, в течение 2-3 часов включат, как бы ночью особо он не нужен. Благополучно пошли спать», — сообщили горожане.
Больше всех от непогоды пострадали жители исетского поселка Коммунар и поселка Богандинский Тюменского района — там выпал град величиной с куриной яйцо. По словам местных жителей, существенно пострадал урожай. Кроме того, большой урон нанесен машина — побиты стекла, помят капот.
По прогнозам метеорологов, дожди и грозы на территории Тюменской области продлятся в течение двух дней. В воскресенье, 16 июля, ожидаются кратковременные дожди ночью. День пройдет при переменной облачности.