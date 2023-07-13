Последствия непогоды: затопленные улицы, побитые градом машины, отключения света

Больше всех от непогоды пострадали жители исетского поселка Коммунар и поселка Богандинский Тюменского района — там выпал град величиной с куриной яйцо. По словам местных жителей, существенно пострадал урожай. Кроме того, большой урон нанесен машина — побиты стекла, помят капот.