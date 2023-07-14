«Заливает кровати»: в областной столице снова топит дома

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Published Сегодня, 02:34
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«По улице Казачьи луга, 12, топит весь 16-этажный дом, на крыше бассейн образовался! Просим власти обратить внимание на нашу проблему!» — сообщила местная жительница в паблике «ЧС Тюмень».
Аналогичная проблема и в доме по улице Луначарского, 51, и в ЖК «Скандиа. Квартал в Комарово».
«На Луначарского, 51, был пожар, сгорела крыша из-за чьей-то халатности аж до 7 подъезда. Теперь ливень, всех людей топит, где нормальные подрядчики? Где бригада, чтоб крышу разобрать и застелить хоть чем-то. Заливает кровати, бытовую технику и прочее, а компенсировать никто не собирается», — написала жительница дома.
В некоторых квартирах домов в ЖК «Скандиа» залило все углы. Тюменец сообщает, что такое происходит уже не в первый раз во время дождей, однако застройщик игнорирует жалобы жильцов.
Ранее «Наш город» писал, что в прошлый раз в Тюмени затопило дома по улице Пражской, Игримской и Камчатской.