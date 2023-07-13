Под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 10 по 13 июля были побиты три температурных рекорда по жаре. Самым жарким днем стало 12 июля — в этот день термометры поднялись до +38. Последний раз такая температура воздуха была зарегистрирована в 1972 году.