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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:23

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Под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо

13 июля 2023, 16:02
Фото: ЧС Тюмень

Под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо

Жители поселков Коммунар Исетского района и Богандинский Тюменского района сообщают о выпавшем граде размером с куриное яйцо.
Сюжет
Тюмень
Видео: Типичная Тюмень
«Град, Исетский район. Всё побито машины, крыши и огород», — сетуют тюменцы.
Видео: ЧС Тюмень

По словам очевидцев, аналогичная ситуация в поселке Богандинский.

«В Богандинском такой же. Сижу в машине, накрыло градом. Считаю мысленно убытки за машину», — отмечает Агата Р.
«Не только урожай пострадал. И в домах стекла выбило. Теплицы пробило. Машины помяло», — жалуется Дмирий Ч.
Фото: ЧС Тюмень
«Ну что, нытики, кого не устраивала жара? Получайте град. У природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать», — отметила Елена Н.
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени на данный момент бушует гроза и идет дождь. По прогнозам метеорологов, в течение ночи ожидаются дожди, местами ливни и грозы. В отдельных районах возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится на протяжении всей пятницы. Температура воздуха составит +19…+24.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 10 по 13 июля были побиты три температурных рекорда по жаре. Самым жарким днем стало 12 июля — в этот день термометры поднялись до +38. Последний раз такая температура воздуха была зарегистрирована в 1972 году.

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