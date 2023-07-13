Под Тюменью выпал град размером с куриное яйцо

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
«Град, Исетский район. Всё побито машины, крыши и огород», — сетуют тюменцы.
По словам очевидцев, аналогичная ситуация в поселке Богандинский.
«В Богандинском такой же. Сижу в машине, накрыло градом. Считаю мысленно убытки за машину», — отмечает Агата Р.
«Не только урожай пострадал. И в домах стекла выбило. Теплицы пробило. Машины помяло», — жалуется Дмирий Ч.
«Ну что, нытики, кого не устраивала жара? Получайте град. У природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать», — отметила Елена Н.
В Тюмени на данный момент бушует гроза и идет дождь. По прогнозам метеорологов, в течение ночи ожидаются дожди, местами ливни и грозы. В отдельных районах возможен град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится на протяжении всей пятницы. Температура воздуха составит +19…+24.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за период с 10 по 13 июля были побиты три температурных рекорда по жаре. Самым жарким днем стало 12 июля — в этот день термометры поднялись до +38. Последний раз такая температура воздуха была зарегистрирована в 1972 году.