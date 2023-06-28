Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Тюмень — современный, развивающийся город. За последние несколько лет многие улицы хорошо застроили. Появились новые ЖК, детские площадки и торговые центры. Большая часть районов попала под программу реновации.
И несмотря на эти положительные характеристики, в нашем городе существуют дома, в которых никогда в жизни не проходил капремонт. Один из таких находится в Калининском округе по адресу Карла Маркса 127.
Вот уже несколько лет жильцы этого дома бьют тревогу и не знают, куда обратиться со своей проблемой. В подвале по колено стоит вода, здесь протекают трубы.
На первых этажах размножились плесень и грибок. А невыносимый запах канализации бьет в нос, как только входишь в подъезд.
Квартиры на последнем этаже топит в дождливую погоду. Вот как, например, у пенсионерки Татьяны. Она со своим лежачим мужем-инвалидом вынуждена бороться со стихией самостоятельно. По комнате расставлены тазы, а на потолке образовалась большая капля. Кажется, еще чуть-чуть, и потолок обрушится на голову бедной пенсионерке. Справедливости ради, к семейной паре наведывался сантехник, но он пожал плечами не в состоянии что-то сделать.
Причиной наводнения в жилом доме стала старая крыша. Шифер трещит по швам, его обломки валяются по углам чердака. Соседи пытаются помочь друг другу, запасаясь монтажной пеной. Но и та не решает проблему кардинально.
По словам местного жителя Сергея, около 30 лет назад, будучи ребенком он часто забирался на эту крышу с друзьями. «Здесь было чисто», — это все, что мог проговорить Сергей. И тот, кто хоть раз побывал на чердаке в нынешнее время, сразу поймет, о чем речь. Трупы голубей, голубиные яйца и стекловата. Сырость, вонь и грязь — вот что стало с этой крышей за 30 лет.
Пернатые принесли с собой клещей, а отвалившийся шифер — потопы. Глядя на это возникает совершенно логичный вопрос: почему по документам у жильцов стоит железная крыша?
«Мы ничего никому не может доказать. По документам у нас железная крыша, окна пластиковые. Регулярно делают капремонт», — негодуют возмущенные тюменцы.
В то же время жительница дома Яна рассказала, что ее дочери диагностировали отек Квинке. Из-за ужасного запаха и плесени ребенок постоянно задыхается. Подвал не проветривается насквозь, окна из подвалов заасфальтированы. В доме нет пожарной лестницы и пожарного выхода. Счет за коммунальные услуги растет, при том, что уже полгода горожане сидят без отопления, а напора воды хватает с трудом, чтобы помыться.
По факту, ремонт в этом доме проводился более 50 лет назад. Но счета за капитальный ремонт выставляются исправно. Хотя при этом единственный приличный и покрашенный подъезд это тот, в котором проживает управдом.
Последний в свою очередь не выходит на связь с соседями, ссылаясь на то, что отдыхает на даче. Проблемы у живущих здесь людей копились годами. Своевременно их никто не решил, а сейчас никто не хочет решать и подавно.
Фасад дома разрушается, кирпичи падают на голову горожанам. Газовая труба, которая подлежит замене уже давно, тоже ждет своего часа, чтобы взорваться. Специалисты не могут ее заменить, поскольку в подъездах повсюду торчат оголенные провода. К слову, не так давно во дворе уже взрывалась электрическая подстанция. Целый район оказался на сутки отключен от электропитания.
Электрики в целях безопасности не могут производить работы, поскольку весь дом находится в воде. В доме — потому что протекает крыша, в подвале — потому что протекают трубы. Но по документам вырисовывается иная картина.
Ко всему прочему во дворе много тополей, их кроны загораживают свет. Ветки лезут в окна. Подрезать деревья возможности нет. Некто подделал подписи жильцов в документе, указывающим, что они отказываются от вырубки деревьев.
Но и на этом история уникального дома не заканчивается. По словам горожан, из городского бюджета на строительство детской площадки были выделены деньги. Старую площадку разобрали, установили качели. И здесь возникает опять актуальный вопрос: где остальные деньги?
Управляющая компания, занимающаяся этим домом, каждые три года меняет название, чтобы избежать уплаты налогов. А вместе с ним фактический адрес. Узнать, где точно они расположены, возможности нет. Сами представители называют случайные адреса.
По телефону диспетчер УК «Монолит» (такое название она имеет в данный момент) не стал давать комментариев. Неоднократные звонки закончились сбрасыванием вызова. По словам диспетчера, они ничего не знают и не отвечают за подобные ситуации в этом доме.
Пару месяцев назад в доме была проведена проверка. По результатам которой представителя УК Тарона обязали до 1 июля отремонтировать крышу и почистить чердак. Чего, конечно, не было сделано. Нам удалось раздобыть номер Тарона, но на связь с незнакомыми номерами он не выходит, на сообщения тоже не реагируют.
Жильцы так отчаялись, что написали президенту. Письма были отправлены в прокуратуру, МВД, МЧС, губернатору. Но никто не может помочь тюменцам, поскольку документы опровергают их жалобы