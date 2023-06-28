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Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК

28 июня 2023, 04:13
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Фасад дома по улице Карла Маркса 127
Жители дома 127 по улице Карла Маркса уже давно бьют тревогу. Их подвал затоплен, с потолка течет вода, на крыше поселились голуби. В доме плесень и клещи. Однако по документам дом отремонтирован и находится в хорошем состоянии. Представители УК не реагируют на заявки, а управдом пожимает плечами.
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Тюмень

Тюмень — современный, развивающийся город. За последние несколько лет многие улицы хорошо застроили. Появились новые ЖК, детские площадки и торговые центры. Большая часть районов попала под программу реновации.

И несмотря на эти положительные характеристики, в нашем городе существуют дома, в которых никогда в жизни не проходил капремонт. Один из таких находится в Калининском округе по адресу Карла Маркса 127.

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Вот уже несколько лет жильцы этого дома бьют тревогу и не знают, куда обратиться со своей проблемой. В подвале по колено стоит вода, здесь протекают трубы.

На первых этажах размножились плесень и грибок. А невыносимый запах канализации бьет в нос, как только входишь в подъезд.

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Квартиры на последнем этаже топит в дождливую погоду. Вот как, например, у пенсионерки Татьяны. Она со своим лежачим мужем-инвалидом вынуждена бороться со стихией самостоятельно. По комнате расставлены тазы, а на потолке образовалась большая капля. Кажется, еще чуть-чуть, и потолок обрушится на голову бедной пенсионерке. Справедливости ради, к семейной паре наведывался сантехник, но он пожал плечами не в состоянии что-то сделать.

Причиной наводнения в жилом доме стала старая крыша. Шифер трещит по швам, его обломки валяются по углам чердака. Соседи пытаются помочь друг другу, запасаясь монтажной пеной. Но и та не решает проблему кардинально.

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По словам местного жителя Сергея, около 30 лет назад, будучи ребенком он часто забирался на эту крышу с друзьями. «Здесь было чисто», — это все, что мог проговорить Сергей. И тот, кто хоть раз побывал на чердаке в нынешнее время, сразу поймет, о чем речь. Трупы голубей, голубиные яйца и стекловата. Сырость, вонь и грязь — вот что стало с этой крышей за 30 лет.

Пернатые принесли с собой клещей, а отвалившийся шифер — потопы. Глядя на это возникает совершенно логичный вопрос: почему по документам у жильцов стоит железная крыша?

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«Мы ничего никому не может доказать. По документам у нас железная крыша, окна пластиковые. Регулярно делают капремонт», — негодуют возмущенные тюменцы.

В то же время жительница дома Яна рассказала, что ее дочери диагностировали отек Квинке. Из-за ужасного запаха и плесени ребенок постоянно задыхается. Подвал не проветривается насквозь, окна из подвалов заасфальтированы. В доме нет пожарной лестницы и пожарного выхода. Счет за коммунальные услуги растет, при том, что уже полгода горожане сидят без отопления, а напора воды хватает с трудом, чтобы помыться.

По факту, ремонт в этом доме проводился более 50 лет назад. Но счета за капитальный ремонт выставляются исправно. Хотя при этом единственный приличный и покрашенный подъезд это тот, в котором проживает управдом.

Последний в свою очередь не выходит на связь с соседями, ссылаясь на то, что отдыхает на даче. Проблемы у живущих здесь людей копились годами. Своевременно их никто не решил, а сейчас никто не хочет решать и подавно.

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Фасад дома разрушается, кирпичи падают на голову горожанам. Газовая труба, которая подлежит замене уже давно, тоже ждет своего часа, чтобы взорваться. Специалисты не могут ее заменить, поскольку в подъездах повсюду торчат оголенные провода. К слову, не так давно во дворе уже взрывалась электрическая подстанция. Целый район оказался на сутки отключен от электропитания.

Электрики в целях безопасности не могут производить работы, поскольку весь дом находится в воде. В доме — потому что протекает крыша, в подвале — потому что протекают трубы. Но по документам вырисовывается иная картина.

Ко всему прочему во дворе много тополей, их кроны загораживают свет. Ветки лезут в окна. Подрезать деревья возможности нет. Некто подделал подписи жильцов в документе, указывающим, что они отказываются от вырубки деревьев.

Но и на этом история уникального дома не заканчивается. По словам горожан, из городского бюджета на строительство детской площадки были выделены деньги. Старую площадку разобрали, установили качели. И здесь возникает опять актуальный вопрос: где остальные деньги?

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Управляющая компания, занимающаяся этим домом, каждые три года меняет название, чтобы избежать уплаты налогов. А вместе с ним фактический адрес. Узнать, где точно они расположены, возможности нет. Сами представители называют случайные адреса.

По телефону диспетчер УК «Монолит» (такое название она имеет в данный момент) не стал давать комментариев. Неоднократные звонки закончились сбрасыванием вызова. По словам диспетчера, они ничего не знают и не отвечают за подобные ситуации в этом доме.

Пару месяцев назад в доме была проведена проверка. По результатам которой представителя УК Тарона обязали до 1 июля отремонтировать крышу и почистить чердак. Чего, конечно, не было сделано. Нам удалось раздобыть номер Тарона, но на связь с незнакомыми номерами он не выходит, на сообщения тоже не реагируют.

Жильцы так отчаялись, что написали президенту. Письма были отправлены в прокуратуру, МВД, МЧС, губернатору. Но никто не может помочь тюменцам, поскольку документы опровергают их жалобы

На первых этажах размножились плесень и грибок. А невыносимый запах канализации бьет в нос, как только входишь в подъезд.На первых этажах размножились плесень и грибок. А невыносимый запах канализации бьет в нос, как только входишь в подъезд.
На первых этажах размножились плесень и грибок. А невыносимый запах канализации бьет в нос, как только входишь в подъезд.
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Окна из подвала заасфальтированы Окна из подвала заасфальтированы
Окна из подвала заасфальтированы
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Ремонт в этом доме проводился более 50 лет назад. Но счета за капитальный ремонт начисляются исправно. Ремонт в этом доме проводился более 50 лет назад. Но счета за капитальный ремонт начисляются исправно.
Ремонт в этом доме проводился более 50 лет назад. Но счета за капитальный ремонт начисляются исправно.
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Документ, доказывающий, что проведен ремонт и заменена крышаДокумент, доказывающий, что проведен ремонт и заменена крыша
Документ, доказывающий, что проведен ремонт и заменена крыша
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Жильцы так отчаялись, что написали президенту. Письма были отправлены в прокуратуру, МВД, МЧС, губернатору. Жильцы так отчаялись, что написали президенту. Письма были отправлены в прокуратуру, МВД, МЧС, губернатору.
Жильцы так отчаялись, что написали президенту. Письма были отправлены в прокуратуру, МВД, МЧС, губернатору.
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Повсюду свисают провода Повсюду свисают провода
Повсюду свисают провода
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
Ко всему прочему во дворе много тополей, их кроны загораживают свет. Ветки лезут в окна. Ко всему прочему во дворе много тополей, их кроны загораживают свет. Ветки лезут в окна.
Ко всему прочему во дворе много тополей, их кроны загораживают свет. Ветки лезут в окна.
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
У пенсионерки Татьяны из-за воды отходят обои на стене У пенсионерки Татьяны из-за воды отходят обои на стене
У пенсионерки Татьяны из-за воды отходят обои на стене
Фото: Анастасия Ильина / 1MI
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