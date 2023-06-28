Мертвые голуби, клещи, плесень и наводнения — тюменцы не знают, как бороться с УК

По словам местного жителя Сергея, около 30 лет назад, будучи ребенком он часто забирался на эту крышу с друзьями. «Здесь было чисто», — это все, что мог проговорить Сергей. И тот, кто хоть раз побывал на чердаке в нынешнее время, сразу поймет, о чем речь. Трупы голубей, голубиные яйца и стекловата. Сырость, вонь и грязь — вот что стало с этой крышей за 30 лет.