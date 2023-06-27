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Продавцы квартир в Тюмени не завышают цены, чтобы не потерять покупателей

27 июня 2023, 04:48
Фото: 1MI

В Тюмени продавцы квартир боятся завышать стоимость недвижимости

В Тюмени за последний год стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости увеличилась на 6,6% — до 108,4 тысяч рублей. За полгода рост стоимости «квадрата» составил 4,3%, за последний месяц — 1,1%.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков «Циан», в первом полугодии вторичный рынок переживал восстановительный рост после непростого 2022 года. За 6 месяцев на 3,5% увеличились средние цены, на 6,6% сократился общий объем предложения.

Эксперты отметили, что, несмотря на рост спроса и сокращение объема предложения, продавцы аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей. В первом полугодии текущего года собственники не завышали цены в «новинках» рынка (объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые). Новые предложения выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка.

В марте цены в новинках и в целом по рынку практически выровнялись. Ежемесячная динамика цены квадратного метра в «новинках» незначительно отличалась от среднерыночной — за полгода «квадрат» в целом по рынку стал дороже на 3,5%, в «новинках» — на 3,6%.

«Показатели спроса в конце июня — самые высокие за прошедший год — на уровне 90% от средних показателей 2021 года. В дальнейшем, при сохранении нынешних ставок по ипотеке, мы ожидаем продолжения медленного роста номинальных цен предложения. Темпы продаж, вероятно, сохранятся на текущем уровне — ускоренное восстановление рынка летом маловероятно. К тому же часть спроса „уйдет“ на загородную недвижимость, где все большее распространение получает кредитование ИЖС», — отметил руководитель Циан.Аналитика Алексей Попов.

Ране «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 118 миллионов рублей выставили пентхаус площадью 272 квадратных метра с видом на исторический центр областной столицы.

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