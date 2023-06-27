Продавцы квартир в Тюмени не завышают цены, чтобы не потерять покупателей

Эксперты отметили, что, несмотря на рост спроса и сокращение объема предложения, продавцы аккуратно подходили к выставлению цен на новые объекты, боясь потерять покупателей. В первом полугодии текущего года собственники не завышали цены в «новинках» рынка (объявлениях, которые за последний месяц появились на сайте впервые). Новые предложения выходили в продажу в среднем на 0,4% дороже рынка.