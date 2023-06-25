В Тюмени за 118 миллионов рублей продают пентхаус от известного архитектора

В объявлении указано, что пентхаус занимает весь четвертый этаж клубного дома. Со всех сторон открываются эксклюзивные виды на исторический центр Тюмени: мост Влюблённых, Строительную академию, Мужской монастырь, Вознесенскую набережную и многое другое.