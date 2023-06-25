В Тюмени за 118 миллионов рублей продают пентхаус от известного архитектора

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В объявлении указано, что пентхаус занимает весь четвертый этаж клубного дома. Со всех сторон открываются эксклюзивные виды на исторический центр Тюмени: мост Влюблённых, Строительную академию, Мужской монастырь, Вознесенскую набережную и многое другое.
«Это уникальное пространство, которому нет аналогов на рынке элитной недвижимости — панорамные окна, трёхметровые арочные и четыре мансардных. Архитектором проекта является всемирно известный классик Михаил Филиппов. Самые знаковые проекты архитектора: Горки Город в Сочи, Римский квартал в Москве и Архитектурный Ансамбль Вознесенский в Тюмени», — указано в объявлении.
Пентхаус имеет свободную планировку, высокие пятиметровые потолки, тщательно продуманную систему пилонов, что позволяет создать жилое пространство на любой вкус. Имеется собственный парк и приватный выход на набережную. В числе инфраструктуры — спортзал, зона медитации, массажный кабинет, теплый паркинг, коворкинг-центр.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу за 1 миллиард рублей выставили административно-деловой центр 30 лет Победы, 64, ранее принадлежавший обанкротившемуся Сибирскому научно-аналитическому центру.