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В Тюмени потратят сотни миллионов рублей на ремонт трех улиц

27 июня 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени на ремонт трех улиц потратят 320 миллионов рублей

320 миллионов рублей потратят из бюджета Тюмени на приведение в порядок трех улиц. Методом фрезерования отремонтируют участок Профсоюзной — от Дружбы до Республики, улицу Льва Толстого и Барнаульскую.
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Тюмень

Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана.

«К основному составу работ по ремонту автомобильных дорог методом фрезерования относятся: фрезерование покрытия проезжей части автомобильных дорог; устройство нового покрытия, обустройство», — отмечено в документе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтными работами на теплосетях будет перекрыт участок улицы Казачьи Луга с 4 по 11 июля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область
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