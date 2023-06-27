В Тюмени потратят сотни миллионов рублей на ремонт трех улиц

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Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки. Согласно документам, все работы будут выполнены в срок с 15 апреля по 20 ноября 2024 года. Подрядная организация уже выбрана.
«К основному составу работ по ремонту автомобильных дорог методом фрезерования относятся: фрезерование покрытия проезжей части автомобильных дорог; устройство нового покрытия, обустройство», — отмечено в документе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в связи с ремонтными работами на теплосетях будет перекрыт участок улицы Казачьи Луга с 4 по 11 июля.