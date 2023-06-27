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Интерес тюменцев к криптовалюте за год упал на 68%

27 июня 2023, 04:19
Фото: stockhax.com

У жителей Тюмени на 76% упал интерес к криптовалюте

У жителей Тюменской области падает интерес к криптовалюте. В этом году показатели спроса упали на 68% по сравнению с 2022 годом. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года, когда наблюдался краткосрочный всплеск.
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Тюмень

По данным Yota, большинство владельцев криптокошельков, 57%, — это молодые люди в возрасте до 36 лет.

Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова считает, что сегодняшняя ситуация на крипторынке находится под влиянием общего новостного фона.

«Последний месяц он сохранялся крайне негативным. СМИ пестрели заголовками о возможном дефолте в США, что в свою очередь повлекло бы за собой катастрофические последствия. Поэтому инвесторы и уходили из привычных активов (таких, как доллар) в альтернативные. Вот почему спрос на криптовалюты был повышен. Но с того момента, как размер госдолга был повышен, ситуация разрешилась и стало ясно, что дефолта не будет, и многие стали обращаться в привычные активы, тот же доллар. Внимание к криптовалютам, естественно, снизилось», — отметила эксперт.

По мнению Волковой, до конца 2023 года волатильность на крипторынках сохранится. Причиной тому послужат деятельность по регулированию криптобирж на законодательном уровне и сопротивление к внедрению данного актива в ряде стран, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали массового выпускать забронированные ранее туристические путевки из резкого роста курса доллара.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Криптовалюта#Тюменская область
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