Интерес тюменцев к криптовалюте за год упал на 68%

У жителей Тюмени на 76% упал интерес к криптовалюте

У жителей Тюменской области падает интерес к криптовалюте. В этом году показатели спроса упали на 68% по сравнению с 2022 годом. В мае трафик упал на 76% по сравнению с началом года, когда наблюдался краткосрочный всплеск.

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