Интерес тюменцев к криптовалюте за год упал на 68%

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
По данным Yota, большинство владельцев криптокошельков, 57%, — это молодые люди в возрасте до 36 лет.
Сертифицированный финансовый консультант Татьяна Волкова считает, что сегодняшняя ситуация на крипторынке находится под влиянием общего новостного фона.
«Последний месяц он сохранялся крайне негативным. СМИ пестрели заголовками о возможном дефолте в США, что в свою очередь повлекло бы за собой катастрофические последствия. Поэтому инвесторы и уходили из привычных активов (таких, как доллар) в альтернативные. Вот почему спрос на криптовалюты был повышен. Но с того момента, как размер госдолга был повышен, ситуация разрешилась и стало ясно, что дефолта не будет, и многие стали обращаться в привычные активы, тот же доллар. Внимание к криптовалютам, естественно, снизилось», — отметила эксперт.
По мнению Волковой, до конца 2023 года волатильность на крипторынках сохранится. Причиной тому послужат деятельность по регулированию криптобирж на законодательном уровне и сопротивление к внедрению данного актива в ряде стран, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени начали массового выпускать забронированные ранее туристические путевки из резкого роста курса доллара.