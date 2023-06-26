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Из-за резкого скачка курса доллара тюменцы массово скупают заграничные путевки

26 июня 2023, 07:45
Фото: 1MI

Тюменцы массово скупают заграничные туры из-за резкого скачка курса доллара

Тюменцы начали массово скупать заграничные туры на фоне возросшего курса доллара. По словам сотрудников турфирм, горожане с ажиотажем выкупают забронированные ранее путевки.
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Тюмень
«Туристы, когда бронируют путевки, вносят предоплату 30%. Окончательный расчет производится по курсу доллара на момент внесения оставшейся суммы. После сообщений о росту курса валюты тюменцы начали выкупать путевки заранее, хотя вылет запланирован на конец июля—август», — сообщили турагенты Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на фоне мятежа российские банки резко подняли курсы валют. В некоторых банках доллар продавали выше 90 рублей, евро — выше 100 рублей.

Сегодня на открытии валютных торгов на Мосбирже курс доллара поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув в моменте 87,23 рублей. Евро достигал 95,28 рублей. Сейчас курс доллара упал ниже ₽86, евро — ниже 94.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Туристические путевки#Доллар#Тюмень#Тюменская область
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