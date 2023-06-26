Из-за резкого скачка курса доллара тюменцы массово скупают заграничные путевки

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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«Туристы, когда бронируют путевки, вносят предоплату 30%. Окончательный расчет производится по курсу доллара на момент внесения оставшейся суммы. После сообщений о росту курса валюты тюменцы начали выкупать путевки заранее, хотя вылет запланирован на конец июля—август», — сообщили турагенты Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу на фоне мятежа российские банки резко подняли курсы валют. В некоторых банках доллар продавали выше 90 рублей, евро — выше 100 рублей.
Сегодня на открытии валютных торгов на Мосбирже курс доллара поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув в моменте 87,23 рублей. Евро достигал 95,28 рублей. Сейчас курс доллара упал ниже ₽86, евро — ниже 94.