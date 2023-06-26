Из-за резкого скачка курса доллара тюменцы массово скупают заграничные путевки

Сегодня на открытии валютных торгов на Мосбирже курс доллара поднимался выше 87 рублей впервые с марта 2022 года, достигнув в моменте 87,23 рублей. Евро достигал 95,28 рублей. Сейчас курс доллара упал ниже ₽86, евро — ниже 94.