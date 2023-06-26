Что будет с рынком жилья в Тюмени после повышения ипотечного взноса до 30%

Специалисты отмечают, что в перспективе увеличение размера первоначального взноса по ипотечному кредиту может понизить спрос на недвижимость и следовательно приведет к сокращению числа сделок и, как следствие, замедлению роста цен недвижимость. Или даже их снижению. Если спрос на покупку жилья существенно упадет — продавцы будут вынуждены снижать цены, пишет РБК Тюмень.