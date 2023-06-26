Что будет с рынком жилья в Тюмени после повышения ипотечного взноса до 30%

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Также теперь банки могут использовать внутренние модели, одобренные Центробанком, для более точной оценки доходов и платежеспособности клиентов.
По словам экспертов, нововведения могут оказать значительное влияние на ипотечный рынок.
«Для многих потенциальных заемщиков повышение на 5% не играет серьезной роли. Но увеличение на 15%, которое вступит в силу с началом следующего года, ограничит возможности большинства потребителей. После повышения одна часть граждан может отложить покупку квартиры из-за нехватки средств на первоначальный взнос, другая — прибегнуть к дополнительным потребительским кредитам, оформленным на себя или родственников», — уверены эксперты.
Специалисты отмечают, что в перспективе увеличение размера первоначального взноса по ипотечному кредиту может понизить спрос на недвижимость и следовательно приведет к сокращению числа сделок и, как следствие, замедлению роста цен недвижимость. Или даже их снижению. Если спрос на покупку жилья существенно упадет — продавцы будут вынуждены снижать цены, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два года цены на загородную выросли на 40%. Сегодня в среднем дачные дома стоят миллион-полтора миллиона рублей.