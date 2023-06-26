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В Тюмени потратят на разработку проекта реконструкции ДК «Строитель» 4,3 млн рублей

26 июня 2023, 05:54
Фото: 2 ГИС

На разработку проекта реконструкции тюменского ДК «Строитель» потратят 4,3 млн рублей

Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется разработкой проектной документации для реконструкции ДК «Строитель».
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Тюмень

Разработкой проекта реконструкции здания разрушающегося дома культуры займется Тюменский архитектурно-реставрационный союз. Компания стала единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.

Начальная цена закупки составляла 4,4 миллиона рублей, ООО «ТАРС» снизило ее до 4,3 миллионов.

Компания работает на тюменском рынке с 2008 года. По итогам 2022 года предприятие увеличило выручку на 20% — до 96 миллионов рублей, чистая прибыль упала на 24% и составила 2,5 миллионов рублей.

В документах указано, что победитель торгов должен разработать проектную документацию ДК общей площадью более 8,3 тысяч «квадратов» в срок до мая 2024 года. Общий объем запланированных строительных работ — 50,9 тысяч квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что «Тюменский региональный телекоммуникационный центр» отменил закупку автомобиля стоимостью 4,8 миллионов рублей из-за корректировки техническог задания.

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