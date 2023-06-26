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В Тюмени цены на дачи выросли на 40%

26 июня 2023, 03:38
Фото: Википедия

В Тюмени дачи подорожали на 40%

В Тюменской области подорожали дачи. В среднем рост цен за год составил14%. За два года стоимость загородного жилья увеличилась на 40%.

По данным АН «‎Метрика Недвижимость‎», средняя стоимость сотки земельных участков составляет 217 тысяч рублей, цена квадратного метра — 48 тысяч рублей. В среднем цены на загородные дома находятся на уровне 900-1,5 миллионов рублей.

По данным аналитиков, наибольшей популярностью у тюменцев пользуются Велижанский, Московский и Ялуторовский тракты. Здесь горожане чаще всего приобретают загородную недвижимость.

На площадке «Авито» сегодня представлено порядка 7,2 тысяч предложений по продаже загородной недвижимости. Самую дешевую дачу площадью 10 соток продают за 200 тысяч рублей Нижнетавдинском районе. Самую дорогую в дерене Падерина Тюменского района за 86 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали вакансии, по которым работодатели готовы платить более 100 тысяч рублей. В список самых высокооплачиваемых профессий вошли машинисты, бурильщики, начальники участков.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рост цен#Загородная недвижимость#Дачи#Тюменская область
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