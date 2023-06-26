В Тюмени цены на дачи выросли на 40%

На площадке «Авито» сегодня представлено порядка 7,2 тысяч предложений по продаже загородной недвижимости. Самую дешевую дачу площадью 10 соток продают за 200 тысяч рублей Нижнетавдинском районе. Самую дорогую в дерене Падерина Тюменского района за 86 миллионов рублей.