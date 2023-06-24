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Российские банки резко подняли курс евро и доллара. Сколько стоит валюта в Тюмени?

24 июня 2023, 10:50
Фото: 1MI

Банки резко подняли курс евро и доллара: сколько стоит валюта в Тюмени?

Крупнейшие российские банки резко подняли курсы валют на фоне происходящей ситуации. По данным РИА Новости, доллар в некоторых банках продают выше 90 рублей, евро — выше 100 рублей.
Сюжет
Тюмень

В Тюменских банках доллар продают от 86 рублей до 100 рублей, евро — от 93 до 108 рублей. Самые высокие курсы предлагают ОТП Банк, Локо-Банк, Банк Уралсиб. Самые выгодные — Тинькофф Банк и Альфа банк.

В Сбербанке курс доллар и евро — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал позицию президента России Владимира Путина. Глава региона заявил, что уверен в том, что все те, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание

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