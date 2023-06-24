Российские банки резко подняли курс евро и доллара. Сколько стоит валюта в Тюмени?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В Тюменских банках доллар продают от 86 рублей до 100 рублей, евро — от 93 до 108 рублей. Самые высокие курсы предлагают ОТП Банк, Локо-Банк, Банк Уралсиб. Самые выгодные — Тинькофф Банк и Альфа банк.
В Сбербанке курс доллар и евро — 88,33 и 94,16 рубля соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал позицию президента России Владимира Путина. Глава региона заявил, что уверен в том, что все те, кто осознанно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание