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Под Тюменью в ДТП погиб водитель китайской иномарки. Ему стало плохо за рулем

27 июня 2023, 15:11
Фото: 1MI

Под Тюменью в ДТП погиб водитель китайской иномарки

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии под Тюменью. Трагедия произошла на 9-м километре Велижанского тракта.
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ДТП

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, в СНТ «Березка 3» автомобиль Great Wall слетел с проезжей части кювет. 68-летний водитель погиб на месте аварии.

По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в ДТП В ДТП на трассе под Ишимом погибла 60-летняя велосипедистка. Пенсионерка выехала с второстепенной дороги на главную и попала под колеса Toyota Yaris.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Видео
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