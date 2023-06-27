Под Тюменью в ДТП погиб водитель китайской иномарки. Ему стало плохо за рулем

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, в СНТ «Березка 3» автомобиль Great Wall слетел с проезжей части кювет. 68-летний водитель погиб на месте аварии.
По предварительным данным, пожилому мужчине стало плохо за рулем. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в ДТП В ДТП на трассе под Ишимом погибла 60-летняя велосипедистка. Пенсионерка выехала с второстепенной дороги на главную и попала под колеса Toyota Yaris.