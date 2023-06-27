«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Последние 10 дней тюменцы регулярно жаловались на последствия дождя. Кто-то не мог ходить по двору, так как его подтопило, а кто-то пытался спасти квартиру от воды, стекающей с потолка.
К примеру, жильцы 19-ти этажного многоквартирного дома в ЖК «Бриллиант» по улице Монтажников, 36 бегали по своим квартирам с ведрами и тряпками — модные ограждающие конструкции не выдержали буйства стихии.
«Ограждающая конструкция выполнена из алюминиевых витражей с заполнением проемов стеклом. Вся эта „гениальная“ идея не смогла выдержать ливней. Бежит вода ручьем со стороны помещений. И такое по всем этажам», — сообщал местный житель.
И этот случай совсем не единичный, однако стоит отметить, что больше всего страдали более старые дома, многие из которых уже не подлежат ремонту. А вот водопады и затопления во дворах — ситуация повсеместная. В первый же день ливней затопило дороги на улице Газовиков, у ЖК «Айвазовский» и ЖК «Бриллиант». Аналогичная ситуация наблюдалась ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справилась, топило и подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.
Урбанист Марсель Фаттахов уверен, что в таких ЧП каждый случай индивидуален.
«Нужна социология, чтобы понимать в каком направлении требуется решение проблем. Районы застраивались в разные периоды, возможно, и причины могут быть разными», — сказал изданию убранист.
Действительно, в одних случаях проблемы возникли из-за ошибки при проектировании, в других — из-за непредусмотренной ливневки, где-то подвел застройщик или промахи управляющей компании, а в некоторых случаях свою роль сыграл «возраст» постройки.
Так, тюменцы жаловались, что в многоэтажке на улице Камчатская, 82 протекает крыша, а в доме на Игримской, 36 вовсе залило все этажи.
«В 2018 году дом № 82 на улице Камчатской был признан аварийным и подлежащим сносу. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами по подготовке к сезонной эксплуатации инженерного оборудования. По информации ООО „УК „УютСервисБыт“, обслуживающей организацией проводится локальный ремонт инженерных сетей при возникновении аварийных ситуаций, локальный ремонт кровли, мониторинг технического состояния строительных конструкций дома», — ответили в городской администрации.
А жителям многоквартирного дома по улице Игримкой пообещали закончить ремонт крыши до 30 июня текущего года. Сообщалось, что специалисты выявили локальные протечки на техническом этаже в районе 5 — 6 подъездов, которые возникли по причине неисправности ливневой системы водоотведения. Специалистами УК проводятся подготовительные работы по замене повреждённых участков.
С подтоплениями во дворах проблему решали откачкой воды, сообщалось, что только за два дня ливней было откачано более тысячи кубометров воды.
Однако решение проблемы постфактум зачастую не помогает избежать аналогичной ситуации в будущем. Как тогда быть и кто должен понести ответственность?
Общественник Алексей Савоськин уверен, что основная проблема «дождевых ЧП» — некачественное градостроительство.
«Это при том, что глава Тюмени имеет опыт работы в этой теме и по сути активно занимается градостроительством. Некачественное градостроительство — некачественное планирование ливневок. В городе почти нет обустройства решетчатыми системами для парковок, которые дают дренаж — вода уходит в грунт», — рассказал «Нашему городу» Савоськин.
Также он указал на то, что в городе начали делать дорожную разметку из термопластика. Она перемещает потоки воды по проезжей части — вода течет не в заданную ливневку, а иную, перегружая дорогу. А если по разметке двойная сплошная, то между полосами образуется грязь. Местами высота разметки из термопластика доходит до 12 мм, при предельной высоте в 6 мм.
«Непрофессионализм чиновников приводит к тому, что приходится откачивать дождевую, это по сути растрата бюджета. Также допущены множественные ошибки при проектировании. Когда, например, проектируют реконструкцию центральной улицы, не учитывают поверхностный объем воды с соседних улиц, где совсем нет ливневой канализации. На многих улицах не только нет ливневой канализации, даже нет канализации ЖБО. А ведь эти канализационные системы проектируются и строятся одновременно», — отметил Савоськин.
Решить проблемы с бесконечными потопами сейчас поможет лишь слаженная работа ответственных городских ведомств, управляющих компаний и активная позиция жителей, которые будут сообщать о проблемах в соответствующие инстанции.