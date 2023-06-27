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Published Сегодня, 08:25

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«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь

27 июня 2023, 08:25
Фото: 1MI
Почему Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь

Почему Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь

Период ливней в городе закончился, но последствия остались. В период дождей городские дворы топило, а крыши массово протекали.
Сюжет
Тюмень

Океаны во дворах и водопады в квартирах

Последние 10 дней тюменцы регулярно жаловались на последствия дождя. Кто-то не мог ходить по двору, так как его подтопило, а кто-то пытался спасти квартиру от воды, стекающей с потолка.

К примеру, жильцы 19-ти этажного многоквартирного дома в ЖК «Бриллиант» по улице Монтажников, 36 бегали по своим квартирам с ведрами и тряпками — модные ограждающие конструкции не выдержали буйства стихии.

«Ограждающая конструкция выполнена из алюминиевых витражей с заполнением проемов стеклом. Вся эта „гениальная“ идея не смогла выдержать ливней. Бежит вода ручьем со стороны помещений. И такое по всем этажам», — сообщал местный житель.
Потопы в ЖК "Бриллиант"Потопы в ЖК "Бриллиант"
Потопы в ЖК "Бриллиант"

И этот случай совсем не единичный, однако стоит отметить, что больше всего страдали более старые дома, многие из которых уже не подлежат ремонту. А вот водопады и затопления во дворах — ситуация повсеместная. В первый же день ливней затопило дороги на улице Газовиков, у ЖК «Айвазовский» и ЖК «Бриллиант». Аналогичная ситуация наблюдалась ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справилась, топило и подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.

Последствия дождей в ТюмениПоследствия дождей в Тюмени
Последствия дождей в Тюмени

Почему город топит каждый год?

Урбанист Марсель Фаттахов уверен, что в таких ЧП каждый случай индивидуален.

«Нужна социология, чтобы понимать в каком направлении требуется решение проблем. Районы застраивались в разные периоды, возможно, и причины могут быть разными», — сказал изданию убранист.

Действительно, в одних случаях проблемы возникли из-за ошибки при проектировании, в других — из-за непредусмотренной ливневки, где-то подвел застройщик или промахи управляющей компании, а в некоторых случаях свою роль сыграл «возраст» постройки.

Так, тюменцы жаловались, что в многоэтажке на улице Камчатская, 82 протекает крыша, а в доме на Игримской, 36 вовсе залило все этажи.

«В 2018 году дом № 82 на улице Камчатской был признан аварийным и подлежащим сносу. Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда установлено, что в зданиях, подлежащих сносу, текущий ремонт следует ограничивать работами по подготовке к сезонной эксплуатации инженерного оборудования. По информации ООО „УК „УютСервисБыт“, обслуживающей организацией проводится локальный ремонт инженерных сетей при возникновении аварийных ситуаций, локальный ремонт кровли, мониторинг технического состояния строительных конструкций дома», — ответили в городской администрации.

А жителям многоквартирного дома по улице Игримкой пообещали закончить ремонт крыши до 30 июня текущего года. Сообщалось, что специалисты выявили локальные протечки на техническом этаже в районе 5 — 6 подъездов, которые возникли по причине неисправности ливневой системы водоотведения. Специалистами УК проводятся подготовительные работы по замене повреждённых участков.

С подтоплениями во дворах проблему решали откачкой воды, сообщалось, что только за два дня ливней было откачано более тысячи кубометров воды.

Однако решение проблемы постфактум зачастую не помогает избежать аналогичной ситуации в будущем. Как тогда быть и кто должен понести ответственность?

Почему Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерьПочему Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Почему Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь
Фото: 1MI

Основная проблема — непрофессионализм

Общественник Алексей Савоськин уверен, что основная проблема «дождевых ЧП» — некачественное градостроительство.

«Это при том, что глава Тюмени имеет опыт работы в этой теме и по сути активно занимается градостроительством. Некачественное градостроительство — некачественное планирование ливневок. В городе почти нет обустройства решетчатыми системами для парковок, которые дают дренаж — вода уходит в грунт», — рассказал «Нашему городу» Савоськин.

Также он указал на то, что в городе начали делать дорожную разметку из термопластика. Она перемещает потоки воды по проезжей части — вода течет не в заданную ливневку, а иную, перегружая дорогу. А если по разметке двойная сплошная, то между полосами образуется грязь. Местами высота разметки из термопластика доходит до 12 мм, при предельной высоте в 6 мм.

«Непрофессионализм чиновников приводит к тому, что приходится откачивать дождевую, это по сути растрата бюджета. Также допущены множественные ошибки при проектировании. Когда, например, проектируют реконструкцию центральной улицы, не учитывают поверхностный объем воды с соседних улиц, где совсем нет ливневой канализации. На многих улицах не только нет ливневой канализации, даже нет канализации ЖБО. А ведь эти канализационные системы проектируются и строятся одновременно», — отметил Савоськин.
На многих тюменских улицах не только нет ливневой канализации, нет даже канализации ЖБО. На многих тюменских улицах не только нет ливневой канализации, нет даже канализации ЖБО.
На многих тюменских улицах не только нет ливневой канализации, нет даже канализации ЖБО.
Фото: 1MI

Решить проблемы с бесконечными потопами сейчас поможет лишь слаженная работа ответственных городских ведомств, управляющих компаний и активная позиция жителей, которые будут сообщать о проблемах в соответствующие инстанции.

#Алиса Вернер#Потоп#Дожди#Вода#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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