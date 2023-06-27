«Потопляемый город»: Тюмень из года в год не может пережить ливни без потерь

И этот случай совсем не единичный, однако стоит отметить, что больше всего страдали более старые дома, многие из которых уже не подлежат ремонту. А вот водопады и затопления во дворах — ситуация повсеместная. В первый же день ливней затопило дороги на улице Газовиков, у ЖК «Айвазовский» и ЖК «Бриллиант». Аналогичная ситуация наблюдалась ситуация в Зареке, ливневая канализация в новостройках с потоком воды не справилась, топило и подземную парковку в ЖК Fifty-Fifty на улице 50 лет Октября в центре города.