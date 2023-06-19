«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Ранее дольщики ЖК «Славутич» написал обращение, которое было направлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, губернатору Тюменской области Александру Моору и областной прокуратуре. В документе тюменцы просили урегулировать вопрос с ранее купленными квартирами, которые нынешний владелец комплекса «Арсиб» пытался вернуть в собственность. Чтобы добиться ответов на скопившиеся вопросы, дольщики объединились в группу и начали писать обращения, просили провести проверки и добиться ясности в квартирном вопросе.
На днях группе тюменцев пришел ответ из прокуратуры области, им сообщили, что заявление направлено на рассмотрение в прокуратуру Ленинского округа, а также в ГУС.
«Направляю в прокуратуру Ленинского административного округа города Тюмени коллективное обращение граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома ГП-1 в ЖК „Славутич“, поступившее в прокуратуру области. Направляю обращение для рассмотрения в установленном порядке в Главное управление строительства Тюменской области», — ответил дольщикам начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Мусин А. С.
Дольщики отмечают, что в своей борьбе за купленные квартиры, они готовы обратиться и к президенту РФ Владимиру Путину, так как их категорически не устраивает, что застройщик «Арсиб» после проигранных судов, в ходе которых он пытался признать сделки дольщиков недействительными, до сих пор не предоставил документ с заявлением о том, что не имеет претензий к покупателям квартир и дела об отмене права собственности не появятся вновь.
Сейчас дольщики в большей степени надеятся на результативность работы силовиков, так как от ГУСа они давно требуют официального письма, но пока безрезультатно.
«После того, как вы написали о нашей проблеме, мне позвонили мне с ГУС и смеются над нами! Говорят, мол, зачем вы на Кухарука и Моора пишете обращения, пишите „Арсибу“ и нам. Еще сказали, что разговаривали с кем-то из „Арсиба“, мол, там говорят, что все будет хорошо. Но мы потребовали письменный ответ с подписью и печатью, потому что им веры нет!», — рассказала «Нашему городу» дольщица Екатерина.
Девушка отмечает, что в одном из телеграм-каналов публиковали сообщение представителей компании «Арсиб», в котором говорилось, что проблем с дольщиками у застройщика нет. Однако к администратору тут же обратились сами дольщики, опровергнув эту информацию. Больше всего их беспокоит, что в этой ситуации к ним до сих пор не обратился застройщик напрямую. Так как жители готовы к переговорам при гарантии, что их квартиры останутся у них в собственности.
«Еще момент — застройщик перенес сроки строительства, не уведомив дольщиков должным образом, согласно ст. 6 214 ФЗ об обязанности застройщика уведомить дольщиков о предстоящем переносе сроков строительства», — негодует Екатерина.
Стоит отметить, что строительство ЖК действительно затянулось. Это не первый раз, когда в этом комплексе переносятся сроки. На сайте наш. дом.рф можно отследить динамику строительства, которая показывает, что за полгода с застройкой произошли не особо значительные изменения.
«А нам еще говорят, что мы зря беспокоимся, мол, стройка пусть медленно, но идет. А то, что сроки нарушаются и об этом никого не предупреждают — по этому поводу тоже не беспокоится? Ранее, когда мы „не беспокоились“, на нас подавали иски, чтобы лишить квартир», — говорит дольщица ЖК «Славутич».
Сейчас дольщики надеятся, что прокуратура передаст их жалобу в суд, который вынесет справедливое решение. Отметим, что ранее суд вставал на сторону дольщиков и признавал все сделки по покупке квартир официальными и действительными.