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«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру

19 июня 2023, 08:39
Фото: nashgorod.ru

Жалобу тюменских дольщиков скандального ЖК направили в прокуратура и ГУС

Прокуратура Тюменской области ответила на коллективную жалобу дольщиков ЖК «Славутич». Тюменцы опасаются, что могут не получить купленные квартиры.

«Готовы дойти до президента»

Ранее дольщики ЖК «Славутич» написал обращение, которое было направлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, губернатору Тюменской области Александру Моору и областной прокуратуре. В документе тюменцы просили урегулировать вопрос с ранее купленными квартирами, которые нынешний владелец комплекса «Арсиб» пытался вернуть в собственность. Чтобы добиться ответов на скопившиеся вопросы, дольщики объединились в группу и начали писать обращения, просили провести проверки и добиться ясности в квартирном вопросе.

На днях группе тюменцев пришел ответ из прокуратуры области, им сообщили, что заявление направлено на рассмотрение в прокуратуру Ленинского округа, а также в ГУС.

«Направляю в прокуратуру Ленинского административного округа города Тюмени коллективное обращение граждан-участников долевого строительства многоквартирного дома ГП-1 в ЖК „Славутич“, поступившее в прокуратуру области. Направляю обращение для рассмотрения в установленном порядке в Главное управление строительства Тюменской области», — ответил дольщикам начальник отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства Мусин А. С.

Дольщики отмечают, что в своей борьбе за купленные квартиры, они готовы обратиться и к президенту РФ Владимиру Путину, так как их категорически не устраивает, что застройщик «Арсиб» после проигранных судов, в ходе которых он пытался признать сделки дольщиков недействительными, до сих пор не предоставил документ с заявлением о том, что не имеет претензий к покупателям квартир и дела об отмене права собственности не появятся вновь.

В Тюмени дольщики ЖК «Славутич» написал обращение, которое было направлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, губернатору Тюменской области Александру Моору и областной прокуратуре. В Тюмени дольщики ЖК «Славутич» написал обращение, которое было направлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, губернатору Тюменской области Александру Моору и областной прокуратуре.
В Тюмени дольщики ЖК «Славутич» написал обращение, которое было направлено главе города Тюмени Руслану Кухаруку, губернатору Тюменской области Александру Моору и областной прокуратуре.
Фото: 1MI

«Добиваться квартир будем сами»

Сейчас дольщики в большей степени надеятся на результативность работы силовиков, так как от ГУСа они давно требуют официального письма, но пока безрезультатно.

«После того, как вы написали о нашей проблеме, мне позвонили мне с ГУС и смеются над нами! Говорят, мол, зачем вы на Кухарука и Моора пишете обращения, пишите „Арсибу“ и нам. Еще сказали, что разговаривали с кем-то из „Арсиба“, мол, там говорят, что все будет хорошо. Но мы потребовали письменный ответ с подписью и печатью, потому что им веры нет!», — рассказала «Нашему городу» дольщица Екатерина.

Девушка отмечает, что в одном из телеграм-каналов публиковали сообщение представителей компании «Арсиб», в котором говорилось, что проблем с дольщиками у застройщика нет. Однако к администратору тут же обратились сами дольщики, опровергнув эту информацию. Больше всего их беспокоит, что в этой ситуации к ним до сих пор не обратился застройщик напрямую. Так как жители готовы к переговорам при гарантии, что их квартиры останутся у них в собственности.

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«Срок сдачи — загадка»

«Еще момент — застройщик перенес сроки строительства, не уведомив дольщиков должным образом, согласно ст. 6 214 ФЗ об обязанности застройщика уведомить дольщиков о предстоящем переносе сроков строительства», — негодует Екатерина.

Стоит отметить, что строительство ЖК действительно затянулось. Это не первый раз, когда в этом комплексе переносятся сроки. На сайте наш. дом.рф можно отследить динамику строительства, которая показывает, что за полгода с застройкой произошли не особо значительные изменения.

Ноябрь 2022 года Ноябрь 2022 года
Май 2023Май 2023
Ноябрь 2022 года
Фото: наш.дом.рф
«А нам еще говорят, что мы зря беспокоимся, мол, стройка пусть медленно, но идет. А то, что сроки нарушаются и об этом никого не предупреждают — по этому поводу тоже не беспокоится? Ранее, когда мы „не беспокоились“, на нас подавали иски, чтобы лишить квартир», — говорит дольщица ЖК «Славутич».

Сейчас дольщики надеятся, что прокуратура передаст их жалобу в суд, который вынесет справедливое решение. Отметим, что ранее суд вставал на сторону дольщиков и признавал все сделки по покупке квартир официальными и действительными.

#Алиса Вернер#Прокуратура#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Недвижимость#Тюмень#Арсиб
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