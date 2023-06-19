«Добьемся своих квартир»: жалобу дольщиков скандального ЖК направили в прокуратуру

Девушка отмечает, что в одном из телеграм-каналов публиковали сообщение представителей компании «Арсиб», в котором говорилось, что проблем с дольщиками у застройщика нет. Однако к администратору тут же обратились сами дольщики, опровергнув эту информацию. Больше всего их беспокоит, что в этой ситуации к ним до сих пор не обратился застройщик напрямую. Так как жители готовы к переговорам при гарантии, что их квартиры останутся у них в собственности.