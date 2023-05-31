«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК

Как удалось выяснить «Нашему городу» из беседы с собственниками квартир в нескольких новостройках от разных застройщиков, схема, по которой предлагается заключить договор с определенной УК, почти всегда одна: при выдаче ключей счастливым новоселам вручается лист для голосования, где предлагают проголосовать за УК от застройщика или «против». Выбрать другую компанию нельзя. Некоторые дольщики отмечают, что менеджеры утаивают факт голосования и говорят, что подпись ставится «за выдачу ключей и благоустройство территории».