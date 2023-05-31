«Нашествие клещей»: жители одного из микрорайонов жалуются на бездействие УК

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Микрорайон «Айвазовский City» возведен застройщиком «ЭНКО» и его обслуживанием занимается, связанная с одним из учредителей группы компаний, УК «Айвазовский». По сообщениям местных жителей, складывается впечатление, что проблема с клещами существует уже не первый год.
Сообщается, что и в прошлом году в управляющую компанию обращались с просьбами обработать территорию, однако результата никакого не было. Жители получали отказ в связи с тем, что «обработка проводится по графику».
А потому в этом году жители задумываются о том, чтобы согласовано подать ряд просьб на обработку и таким способом добиться действий от УК.
«Кто сталкивался с укусом клеща? Что делать мне? След остался, ощущения неприятные», — задает вопрос один из жителей «Айвазовского», который предполагает, что подцепил насекомое на территории жилого комплекса.
По данным из открытых источников, генеральный директор компании — Артем Завьялов, который занимает высшую должность еще в шести УК. Некоторые из них также связаны с компанией ЭНКО. Учредителей у управляющей компании трое — это Елена Низамова, руководитель группы компаний «ЭНКО», которая владеет долей в 80%, Константин Миренский и Андрей Верховцев, которым принадлежит по 10%.
Как удалось выяснить «Нашему городу» из беседы с собственниками квартир в нескольких новостройках от разных застройщиков, схема, по которой предлагается заключить договор с определенной УК, почти всегда одна: при выдаче ключей счастливым новоселам вручается лист для голосования, где предлагают проголосовать за УК от застройщика или «против». Выбрать другую компанию нельзя. Некоторые дольщики отмечают, что менеджеры утаивают факт голосования и говорят, что подпись ставится «за выдачу ключей и благоустройство территории».
По словам нескольких опрошенных собственников квартир в «Айвазовский City», при получении ключей они не выбирали управляющую компанию. Но в ГЖИ не поступало обращений о навязывании застройщиком управляющей компании.
Претензии к УК, выраженные судебными исками уже имеются. Так на управляющую компанию «Айвазовский» подала в суд ООО «Евроклининг». Они требовали взыскать с УК более 870 тысяч рублей долга. Как было установлено, «Айвазовский» отказался платить за услуги по уборке двора и подъездов.
Клининг для многоквартирных домов на улице Пожарных и спасателей стоил 212,3 тысячи рублей в месяц, но менее чем через полгода управляющая компания отказалась оплачивать услуги и тогда подрядчик обратился в суд с иском.
Просто так УК сдаваться не хотела, представители компании заявили, что «Евроклининг» испортил двери лифта моющими средствами причинил ущерб, превышающий месячную оплату работ — 318,6 тысячи рублей.
Но судебная проверка показала, что никаких проблем не установлено, а на снимках, которые УК использовала в качестве аргумента, не указано, в каком доме и подъезде они сделаны. А потому управляющая компания проиграла дело и по решению суда ее обязали
заплатить подрядчику 843,6 тысячи рублей долга и неустойку в размере 26,5 тысячи.
Еще один скандал с УК прогремел минувшей зимой. Инженер квартальной инспекции установил факт складирования снега на территории комплекса.
«В департамент недропользования и экологии по Тюменской области, а также в департамент земельных отношений и градостроительства и департамент городского хозяйства администрации города Тюмени направлены информационные письма о принятии мер в рамках компетенции», — отмечали в паблике «Тюмень — наш дом».
Только после того, как была выдвинута претензия, снег был вывезен. Отметим, что именно управляющая компания обязана организовывать работу по своевременному вывозу снега со своих объектов.