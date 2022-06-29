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Жильцы дома на Широтной сняли на видео водопад в подъезде после дождя

29 июня 07:57
Фото: 1Mi
Жителей дома на улице Широтной, 17 топит каждый раз после дождей — вода течет с крыши по стенам в подъезде. По словам тюменцев, проблема обнаружилась весной, когда управляющая компания приступила к проведению работ по капитальному ремонту кровли.

«В этом году у нас идет капитальный ремонт крыши с ранней весны. Но работы либо не ведутся, либо ведутся неподобающе. После дождя 28 июня в подъезде был водопад! Я такого за 30 лет жизни в этом доме не видела. Там же электрика, стены отсыревают, лифт были вынуждены отключить», пожаловалась жительница дома Ольга Р.

Видео с водопадом дождевой воды в подъезде, затопленными лестничными площадками тюменка опубликовала в группе VK "ЧС Тюмень".

Многострадальный жилой дом по улице Широтной, 17, находится в ведении управляющей компании «УК ПО СЖФ». Компания работает на рынке с 2005 года, с 2017 года руководителем УК является Ирина Литаева.

Согласно данным ФНС, в 2021 году выручка «УК ПО СЖФ» выросла на 12% — до 467 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 192% и достигла 4,2 млн рублей.

В 2022 году в связи с поступившими жалобами от жильцов дома по улице Широтной, 81, специалистами государственной жилищной инспекции была проведена внеплановая поверка. Нарушений по исполнению обязанностей содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме выявлено не было.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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