Жильцы дома на Широтной сняли на видео водопад в подъезде после дождя

«В этом году у нас идет капитальный ремонт крыши с ранней весны. Но работы либо не ведутся, либо ведутся неподобающе. После дождя 28 июня в подъезде был водопад! Я такого за 30 лет жизни в этом доме не видела. Там же электрика, стены отсыревают, лифт были вынуждены отключить», пожаловалась жительница дома Ольга Р.
Видео с водопадом дождевой воды в подъезде, затопленными лестничными площадками тюменка опубликовала в группе VK "ЧС Тюмень".
Многострадальный жилой дом по улице Широтной, 17, находится в ведении управляющей компании «УК ПО СЖФ». Компания работает на рынке с 2005 года, с 2017 года руководителем УК является Ирина Литаева.
Согласно данным ФНС, в 2021 году выручка «УК ПО СЖФ» выросла на 12% — до 467 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 192% и достигла 4,2 млн рублей.
В 2022 году в связи с поступившими жалобами от жильцов дома по улице Широтной, 81, специалистами государственной жилищной инспекции была проведена внеплановая поверка. Нарушений по исполнению обязанностей содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме выявлено не было.