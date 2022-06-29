Жильцы дома на Широтной сняли на видео водопад в подъезде после дождя

«В этом году у нас идет капитальный ремонт крыши с ранней весны. Но работы либо не ведутся, либо ведутся неподобающе. После дождя 28 июня в подъезде был водопад! Я такого за 30 лет жизни в этом доме не видела. Там же электрика, стены отсыревают, лифт были вынуждены отключить», пожаловалась жительница дома Ольга Р.