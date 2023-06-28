Александр Чепик: депутаты должны понести ответственность за невыполненные обещания

Так, тюменка пожаловалась на затопление верхних этажей в доме №36 на улице Пражской. Она сообщала, что в доме крышу убрали еще в начале маяв рамках капитального ремонта убрали. Но до сих пор жильцам приходится жить без неё. Проливные дожди шли больше недели, все верхние этажи затоплены, мебель и ремонт испорчены. А в один день даже замкнуло проводку.