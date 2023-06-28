Александр Чепик: депутаты должны понести ответственность за невыполненные обещания

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
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Updated Сегодня, 01:13
«Наш город» пообщался с депутатом Александром Чепиком на тему ежегодного «последождевого» потопа в городе. Народный избранник подчеркнул, что основная проблема — дефицит ответственности, причем такой плохой пример подается с политической верхушки региона.
«Каждый депутат или партия на выборы идет с программой, также в период избирательной кампании даются наказы депутатам. Например, в Центральном округе Тюмени сделать ливневую канализацию по улице Максима Горького. Депутат или исполняет этот наказ, или нет. А за неисполнение наказа какая ответственность? Никакой. Программа выборная партии не исполнена, а как отразилось на партии — да никак, но 5 лет все-таки прошло, начинаются новые выборы, но звучат старые обещания неисполняемые десятилетиями», — отмечает Александр Чепик.
А потому народный избранник не удивляется тому, что в городе, во многих вопросах, главной проблемой является именно безответственность.
«Если в законодательно-представительных органах такое происходит, то почему в других сферах должно быть по другому?», — задается вопросом депутат.
«По поводу протечки крыш скажу, что еще с советского времени и даже до него, первый и последний этажи были не в цене. Первый из-за того, что в окна часто прохожие смотрят, да шум с улицы доносится, а последний — из-за дождей и снега как раз-таки. Но соглашусь с тем, современное время технологий создало необходимые условия, чтобы свести к минимуму такие моменты. Другое дело — нет гарантий, ответственности. Подрядчик может прийти, выполнить запрошенные работы, причем зачастую за космические деньги, а при наступлении гарантийного случая либо исчезнуть, либо „разориться“. Не хватает именно ответственности в длительной перспективе», — считает Александр Чепик.
Так, тюменка пожаловалась на затопление верхних этажей в доме №36 на улице Пражской. Она сообщала, что в доме крышу убрали еще в начале маяв рамках капитального ремонта убрали. Но до сих пор жильцам приходится жить без неё. Проливные дожди шли больше недели, все верхние этажи затоплены, мебель и ремонт испорчены. А в один день даже замкнуло проводку.
«Чего, спрашивается, ждём? Когда сгорит этот дом и капремонт делать уже негде делать будет. УК не реагирует, комитет по контролю за капремонтом также не реагирует, ждут материал», — возмутилась горожанка.
Лишь в ответ на жалобу тюменки, после того как сотрудники департамента городского хозяйства провели беседу с обслуживающей дом компанией все сдвинулось с мертвой точки.
«По ливневкам-вопрос так же ответственности — из года в год перекладываются одни и те же дороги, а ливневки как не работали так и не работают, разве только они не работают?» — задается вопросом Александр Чепик.
В городе ежегодно топит целые дворы и улицы. Жалобы на потопление жители города отправляют регулярно однако чаще всего дело заканчивается откачкой воды. Общественник Алексей Савоськин уже отмечал, что именно непрофессионализм чиновников приводит к тому, что приходится откачивать дождевую воду, а это по сути — растрата бюджета.
«Нет ответственности в законодательно-представительных органах. Что я имею ввиду, есть наказы избирателей — депутат дает эти обещания, собирает эти наказы и включает в свою программу. Но кто потом смотрит их исполнением, кто-то сверяет обещанное с тем что мы имеем на выходе? Проходит 5 лет все забывают и как будто вовсе не было ничего. Спасибо губернатору нашему и главам которые за некоторыми нерадивыми депутатами дорабатывают. Я считаю, что в таких случаях нужно вводить персональную ответственность», — уверен Александр Чепик.