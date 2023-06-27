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«Более 5,6 километра ввысь»: тюменский хирург покорил самый высокий вулкан в Азии

27 июня 2023, 12:04
Фото: 1MI

Тюменский хирург покорил самый высокий вулкан в Азии

Врач Дмитрий Хомутинин побывал еще на одной вершине. На этот раз под его ногами оказался потухший вулкан Демавенд.
Сюжет
Тюмень
Сосудистый хирург Дмитрий ХомутининСосудистый хирург Дмитрий Хомутинин
Сосудистый хирург Дмитрий Хомутинин
Фото: Социальные сети Дмитрия Хомутинина

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сложных нарушений ритмов сердца ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин давно пристрастился к восхождениям на небывалые высоты и речь здесь не только о врачебной деятельности. Мужчина уже поднимался на Килиманджаро, на гору Надежда в Архызе и даже забегал на Казбек. Хирург признается, что путешествия, ультрамарафоны и скайраннинг — его страсть.

На днях он оказался на Демавенде, спящем стратовулкане в горном хребте Эльбурс, на севере Ирана, в южной части остана Мазендеран.

«На самой вершине Демавенда выход серы из-под земли. Это же вулкан. Самый высокий в Азии. Еще ветра не было, ничего не сдувало. Но мы оказались на вершине в 5610 метров», — рассказывает Дмитрий Хомутинин.
Выход серы на вершине ДемавендаВыход серы на вершине Демавенда
Выход серы на вершине Демавенда
Фото: Дмитрий Хомутинин

Ранее «Наш город» сообщал о том, куда тюменцы чаще всего отправляются на отдых.

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