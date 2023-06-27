«Более 5,6 километра ввысь»: тюменский хирург покорил самый высокий вулкан в Азии

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сложных нарушений ритмов сердца ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин давно пристрастился к восхождениям на небывалые высоты и речь здесь не только о врачебной деятельности. Мужчина уже поднимался на Килиманджаро, на гору Надежда в Архызе и даже забегал на Казбек. Хирург признается, что путешествия, ультрамарафоны и скайраннинг — его страсть.
На днях он оказался на Демавенде, спящем стратовулкане в горном хребте Эльбурс, на севере Ирана, в южной части остана Мазендеран.
«На самой вершине Демавенда выход серы из-под земли. Это же вулкан. Самый высокий в Азии. Еще ветра не было, ничего не сдувало. Но мы оказались на вершине в 5610 метров», — рассказывает Дмитрий Хомутинин.