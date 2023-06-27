«Более 5,6 километра ввысь»: тюменский хирург покорил самый высокий вулкан в Азии

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сложных нарушений ритмов сердца ОКБ №1 Дмитрий Хомутинин давно пристрастился к восхождениям на небывалые высоты и речь здесь не только о врачебной деятельности. Мужчина уже поднимался на Килиманджаро, на гору Надежда в Архызе и даже забегал на Казбек. Хирург признается, что путешествия, ультрамарафоны и скайраннинг — его страсть.