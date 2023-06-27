В колониях Тюмени усилили контроль над заключенными

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
«После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета. Осужденным напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут получить реальный срок», — сообщил инсайдер Ура.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу стало известно о том, что из колонии сбежал заключенный, осужденный за мошенничество. Мужчину быстро нашли — как выяснилось, он был в гостях у друзей.