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В колониях Тюмени усилили контроль над заключенными

27 июня 2023, 10:21
Фото: 1MI

В тюменских колониях усилили контроль над заключенными

В исправительных колониях усилили надзор за осужденными, которые приговорены к принудительным работам. Данное решение было принято после того, как из одной колоний сбежал заключенный.
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Тюмень
«После истории с Дмитрием Лаптевым, который не явился на отметку в исправительный центр ИК-4, в учреждении усилили контроль над представителями спецконтингета. Осужденным напомнили, что, в случае нарушения требований содержания, они вполне могут получить реальный срок», — сообщил инсайдер Ура.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую пятницу стало известно о том, что из колонии сбежал заключенный, осужденный за мошенничество. Мужчину быстро нашли — как выяснилось, он был в гостях у друзей.

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#Общество#Новости тюмени#УФСИН#Колонии#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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