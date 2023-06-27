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Тюменцы раскупили в аптеках популярный препарат от диареи в преддверии отпусков

27 июня 2023, 07:41
Фото: 1MI

В Тюменских аптеках закончился популярный препарат от диареи

В тюменских аптеках возник дефицит популярного лекарственного препарата от кишечной инфекции — «Регидрон». По словам фармацевтов, финский препарат отсутствует на складах ряда аптек.
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Тюмень

В частности, в настоящее время лекарственного средства нет в «Аптеках от склада», интернет-аптеках Аптека.ру, Еаптека и т. д. Несколько упаковок осталось в наличии в сети Фармленд.

Фармацевты отмечают, что в качестве аналогов посетителям предлагают прибрести Регидрокомплекс, Смекту, Полисорб, Регидровит.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая из тюменских аптек пропали лекарственные препараты, содержащие железо. Наблюдался дефицит «Мальтофер» и «Феррум Лек» в таблетированной форме.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лекарства#Аптеки#Тюмень
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