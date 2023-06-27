Тюменцы раскупили в аптеках популярный препарат от диареи в преддверии отпусков

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В частности, в настоящее время лекарственного средства нет в «Аптеках от склада», интернет-аптеках Аптека.ру, Еаптека и т. д. Несколько упаковок осталось в наличии в сети Фармленд.
Фармацевты отмечают, что в качестве аналогов посетителям предлагают прибрести Регидрокомплекс, Смекту, Полисорб, Регидровит.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце мая из тюменских аптек пропали лекарственные препараты, содержащие железо. Наблюдался дефицит «Мальтофер» и «Феррум Лек» в таблетированной форме.