Тюмень вошла в десятку рейтинга городов России по качеству жизни

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:45
Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. При оценке было использовано около 200 показателей. По мнению авторов исследования, «Индекс качества жизни в городах России» позволяет оценить самые разные факторы — от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе.
Лидерами рейтинга качества жизни стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. В первом квартале пятерка лидеров выглядела иначе: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Тула.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в пятерку регионов России, пользующихся популярностью у туристов. Регион занял четвертое место. На первых местах расположились Московская область, Башкортостан и Татарстан.