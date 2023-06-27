Тюмень вошла в десятку рейтинга городов России по качеству жизни

Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. При оценке было использовано около 200 показателей. По мнению авторов исследования, «Индекс качества жизни в городах России» позволяет оценить самые разные факторы — от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе.