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Тюмень вошла в десятку рейтинга городов России по качеству жизни

27 июня 2023, 06:30
Фото: 1MI

Тюмень вошла в топ-10 рейтинга городов России по качеству жизни

Тюмень вошла в топ-10 городов России по уровню качества жизни. Областная столица с показателем 70,6 баллов заняла 10 место по итогам второго квартала 2023 года.

Такие данные содержатся в исследовании Финансового университета при правительстве РФ. При оценке было использовано около 200 показателей. По мнению авторов исследования, «Индекс качества жизни в городах России» позволяет оценить самые разные факторы — от доступности инфраструктуры и транспорта до размеров личного пространства и уровня доверия в обществе.

Лидерами рейтинга качества жизни стали Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Краснодар. В первом квартале пятерка лидеров выглядела иначе: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Грозный и Тула.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в пятерку регионов России, пользующихся популярностью у туристов. Регион занял четвертое место. На первых местах расположились Московская область, Башкортостан и Татарстан.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рейтинг#Качество жизни#Тюменская область
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