Тюменская область вошла в топ-5 регионов популярных у туристов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Согласно рейтингу, тюменский регион занял четвертое место. Курорты региона предлагают программы оздоровления на основе местных термальных минеральных вод, а также могут похвастаться красивыми историческими достопримечательностями.
На первом месте расположилась Московская область, где стоимость отдыха в санатории в среднем составляет 6,9 тысяч рублей в сутки, на втором Башкортостан (7,2 тысячи рублей в сутки), на третьем Татарстан (4,5 тысячи рублей). На четвертом и пятом — Тюменская и Калининградская области (6,5 и 5,7 тысяч рублей в сутки соответственно).
Указано, что в стоимость входят проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.
Также в первой десятке регионов России по популярности летнего отдыха в санаториях также Ленинградская, Челябинская области, Москва, Пермский край и Свердловская область.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти совместно с Москвой разрабатывают нового тура для российских и зарубежных туристов. Новый маршрут свяжет столицу России и Тюмень. По планам, в работу новый маршрут будет запущен уже в этом году.