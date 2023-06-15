Тюменская область вошла в топ-5 регионов популярных у туристов

На первом месте расположилась Московская область, где стоимость отдыха в санатории в среднем составляет 6,9 тысяч рублей в сутки, на втором Башкортостан (7,2 тысячи рублей в сутки), на третьем Татарстан (4,5 тысячи рублей). На четвертом и пятом — Тюменская и Калининградская области (6,5 и 5,7 тысяч рублей в сутки соответственно).