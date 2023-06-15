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Тюменская область вошла в топ-5 регионов популярных у туристов

15 июня 2023, 05:29
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ-5 российских регионов для оздоровительного туризма

Тюменская область вошла в пятерку регионов России популярных у туристов. Такие данные опубликовал портал бронирования Санатории-России.рф.
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Тюмень

Согласно рейтингу, тюменский регион занял четвертое место. Курорты региона предлагают программы оздоровления на основе местных термальных минеральных вод, а также могут похвастаться красивыми историческими достопримечательностями.

На первом месте расположилась Московская область, где стоимость отдыха в санатории в среднем составляет 6,9 тысяч рублей в сутки, на втором Башкортостан (7,2 тысячи рублей в сутки), на третьем Татарстан (4,5 тысячи рублей). На четвертом и пятом — Тюменская и Калининградская области (6,5 и 5,7 тысяч рублей в сутки соответственно).

Указано, что в стоимость входят проживание, трехразовое питание и лечебно-оздоровительные процедуры.

Также в первой десятке регионов России по популярности летнего отдыха в санаториях также Ленинградская, Челябинская области, Москва, Пермский край и Свердловская область.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти совместно с Москвой разрабатывают нового тура для российских и зарубежных туристов. Новый маршрут свяжет столицу России и Тюмень. По планам, в работу новый маршрут будет запущен уже в этом году.

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#Общество#Новости тюмени#Туристы#Санатории#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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