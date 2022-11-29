Тюменская область лидирует в УФО по темпам ввода жилья

По темпам ввода жилья Тюменская область — лидирует в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тыс. кв. м. Это больше, чем годом ранее.