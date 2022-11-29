Тюменская область лидирует в УФО по темпам ввода жилья

Мониторинг системообразующих предприятий показывает, что организации работают в штатном режиме.
По темпам ввода жилья Тюменская область — лидирует в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тыс. кв. м. Это больше, чем годом ранее.
Такая же положительная динамика отмечена в производстве сельскохозяйственной продукции — свыше 113%. Как сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов, аграрии региона собрали почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых, рекордный показатель за последние 10 десять лет. Высокие результаты отмечены по овощам открытого грунта.
Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов в свою очередь доложил, что в области растет показатель по грузообороту автомобильного транспорта — 108,2% за девять месяцев 2022 года, объему платных услуг, оказанных населению, — 103,6%. Инфляция в регионе ниже, чем показатели в целом по стране — 110,8% и 114,1% соответственно.