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Тюменская область лидирует в УФО по темпам ввода жилья

29 ноября 11:23
Фото: сайт правительства Тюменской области
Текущая экономическая ситуация в Тюменской области по-прежнему относительно устойчива. Об этом заявил губернатор Александр Моор, на очередном заседании регионального штаба по экономике. Мониторинг системообразующих предприятий показывает, что организации работают в штатном режиме.

Мониторинг системообразующих предприятий показывает, что организации работают в штатном режиме.

По темпам ввода жилья Тюменская область — лидирует в Уральском федеральном округе. За первые десять месяцев — 156% к уровню аналогичного периода 2021 года. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шустов, на сегодня уже введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья. При этом отрасль сохраняет набранные темпы развития. Уже выдано 139 разрешений на строительство многоквартирных домов. Их общая площадь составляет 1 322 тыс. кв. м. Это больше, чем годом ранее.

Такая же положительная динамика отмечена в производстве сельскохозяйственной продукции — свыше 113%. Как сообщил заместитель губернатора Владимир Чейметов, аграрии региона собрали почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых, рекордный показатель за последние 10 десять лет. Высокие результаты отмечены по овощам открытого грунта.

Директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов в свою очередь доложил, что  в области растет показатель по грузообороту автомобильного транспорта — 108,2% за девять месяцев 2022 года, объему платных услуг, оказанных населению, — 103,6%. Инфляция в регионе ниже, чем показатели в целом по стране — 110,8% и 114,1% соответственно.

 

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