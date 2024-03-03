Инструкция: как тюменцам записать ребенка на прием к врачу через Госуслуги

Posted 3 марта, 09:13
Published 3 марта, 09:13
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
Для этого нужно выполнить шаги:
Перейти на сайт госуслуг
Открыть раздел «Здоровье»
Выбрать услугу «Запись на прием к врачу»
Отметить, что запись требуется ребенку.
Если данные о ребенке уже есть в личном кабинете родителя, то информацию для записи можно будет выбрать в выпадающем списке.
Если данные о ребенке отсутствуют, то нужно нажать кнопку «Добавить нового ребенка» и указать требуемую информацию, выбрать поликлинику, врача и время посещения.
Информация о записи появится в личном кабинете на главной странице.
Чтобы не вносить данные при каждой записи, их можно добавить в личный кабинет.
Для этого нужно:
Зайти в свой профиль.
Выбрать вкладку «Документы и данные».
Перейти в раздел «Семья и дети».
В разделе «Дети» нажать «Добавить информацию о ребенке».
В профиле во вкладке «Здоровье» запросить данные о полисе ОМС и прикреплении к поликлинике.
После внесения данных начнутся проверки, по итогу которых сведения о ребенке будут добавлены в личный кабинет родителя.
Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.
Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.