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Posted 3 марта, 09:13

Published 3 марта, 09:13

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Инструкция: как тюменцам записать ребенка на прием к врачу через Госуслуги

Инструкция: как тюменцам записать ребенка на прием к врачу через Госуслуги

3 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI
Департамент здравоохранения Тюменской области подготовил подробную пошаговую инструкцию, как с помощью сервиса «Запись на прием к врачу» на госуслугах быстро записать своего ребенка к врачу.

Для этого нужно выполнить шаги:

Перейти на сайт госуслуг

Открыть раздел «Здоровье»

Выбрать услугу «Запись на прием к врачу»

Отметить, что запись требуется ребенку.

Если данные о ребенке уже есть в личном кабинете родителя, то информацию для записи можно будет выбрать в выпадающем списке.

Если данные о ребенке отсутствуют, то нужно нажать кнопку «Добавить нового ребенка» и указать требуемую информацию, выбрать поликлинику, врача и время посещения.

Информация о записи появится в личном кабинете на главной странице.

Чтобы не вносить данные при каждой записи, их можно добавить в личный кабинет.

Для этого нужно:

Зайти в свой профиль.

Выбрать вкладку «Документы и данные».

Перейти в раздел «Семья и дети».

В разделе «Дети» нажать «Добавить информацию о ребенке».

В профиле во вкладке «Здоровье» запросить данные о полисе ОМС и прикреплении к поликлинике.

После внесения данных начнутся проверки, по итогу которых сведения о ребенке будут добавлены в личный кабинет родителя.

Доступность и качество медицинского обслуживания в России регулируется нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография». В эти проекты заложены методы снижения смертности от онкологических, инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний. Также контролируется сохранение детского здоровья и подготовка высококвалифицированных кадров для медицинских учреждений всех уровней.

Одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания стала глобальная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц, что особенно актуально в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

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