Мастер-класс для тюменских врачей проведет эндоскопист из Москвы

Бариатрическая операция была выполнена год назад пациентке с ожирением. Ее желудок хирург разделил на две части, одна из них больше не участвует в пищеварительном процессе. В результате женщина стала меньше есть и похудела со 150 до 100 кг. На самочувствие пациентка не жалуется, но врачи хотят оценить изменения слизистой большого желудка и при необходимости своевременно пролечить.