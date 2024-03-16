Мастер-класс для тюменских врачей проведет эндоскопист из Москвы

Posted 16 марта, 19:30
Published 16 марта, 19:30
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Бариатрическая операция была выполнена год назад пациентке с ожирением. Ее желудок хирург разделил на две части, одна из них больше не участвует в пищеварительном процессе. В результате женщина стала меньше есть и похудела со 150 до 100 кг. На самочувствие пациентка не жалуется, но врачи хотят оценить изменения слизистой большого желудка и при необходимости своевременно пролечить.
«Специалисты задались вопросом, что происходит в „выключенной“ части желудка после операции? Это по прежнему живой орган. В нем могут развиться патологии, в том числе и онкологические. С профилактической целью мы решили провести обследование, которое до сих пор в Тюменской области никто не проводил», — пояснил заведующий эндоскопическим отделением Андрей Ерков.
Так пришла идея взять мастер-класс у врача, уже имеющего опыт в проведении таких процедур. Помочь коллегам согласилась Людмила Маринова, врач-эндоскопист высшей категории, к. м. н., заведующий отделением интервенционной эндоскопии НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского.
Стоит отметить, что в Тюменской области работает много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к местным медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран. Тюменские врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.