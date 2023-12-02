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Posted 2 декабря, 13:23

Published 2 декабря, 13:23

Modified Сегодня, 19:49

Updated Сегодня, 19:49

Тюменский хирург признан лучшим в России

Тюменский хирург признан лучшим в России

2 декабря 2023, 13:23
Фото: Midjourney
«Лучшим хирургом» России назвали заведующего хирургическим отделением №1 ОКБ Сергея Семченко. Его коллега — завтерапевтическим отделением Тобольского филиала Инна Строганова стала «Лучшим терапевтом» страны, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Сергей СемченкоСергей Семченко
Инна СтрогановаИнна Строганова
Сергей Семченко
Фото: департамент здравоохранения ТО

Итоги профессионального конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года подвели накануне в Москве. Награждение победителей провел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Сергей Семченко, врач-хирург высшей квалификационной категории одержал победу во второй раз, впервые звание лучшего хирурга России он получил в 2005 году», — отмечено в сообщении.

На сегодня в Тюменской области работают много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к тюменским медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран.

«Тюменские медики постоянно повышают свой уровень, внедряют передовые технологии, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. Благодаря общим усилиям тюменское здравоохранение занимает лидирующие позиции в стране. Многие достижения признаны и отмечены на федеральном уровне», — отметил ранее глава региона Александр Моор.

В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.

Александр Моор: региональное здравоохранение всегда в приоритете
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