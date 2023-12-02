Тюменский хирург признан лучшим в России

Posted 2 декабря, 13:23
Published 2 декабря, 13:23
Modified Сегодня, 19:49
Updated Сегодня, 19:49
Итоги профессионального конкурса врачей и специалистов с высшим немедицинским образованием 2023 года подвели накануне в Москве. Награждение победителей провел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Сергей Семченко, врач-хирург высшей квалификационной категории одержал победу во второй раз, впервые звание лучшего хирурга России он получил в 2005 году», — отмечено в сообщении.
На сегодня в Тюменской области работают много талантливых врачей. Их профессионализм доказывают успехи в лечении самых сложных заболеваний. За помощью к тюменским медикам стали обращаться жители других регионов и даже соседних стран.
«Тюменские медики постоянно повышают свой уровень, внедряют передовые технологии, стараются сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной. Благодаря общим усилиям тюменское здравоохранение занимает лидирующие позиции в стране. Многие достижения признаны и отмечены на федеральном уровне», — отметил ранее глава региона Александр Моор.
В свою очередь правительство Тюменской области проводит работу по укреплению и обновлению материально-технической базы медучреждений, созданию условий для активного внедрения новых технологий. Все это в комплексе создает благоприятные условия для повышения уровня квалификации врачей.