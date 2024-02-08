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Posted 8 февраля, 09:04

Published 8 февраля, 09:04

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Жителей Тюменского Заболотья обследовали врачи из областной больницы №15

Жителей Тюменского Заболотья обследовали врачи из областной больницы №15

8 февраля 2024, 09:04
Фото: 1MI
Врачебный десант Нижнетавдинского филиала областной больницы (ОБ №15) побывал в Заболотье. В труднодоступном селе Кускургуль медики провели комплексное обследование здоровья местных жителей. Об этом сегодня, 8 февраля, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
Фото: депздрав Тюменской области/телеграм

Специалисты осмотрели и оценили состояние здоровья жителей с. Кускургуль. Здесь проживает около 100 человек. Добраться сюда наземным транспортом можно только зимой по зимнику, а летом- только самолётом или вертолётом. В селе имеется домовое хозяйство, которое возглавляет младшая медицинская сестра Виктория Григориади.

Специалисты, в составе- эндокринолог, психиатр-нарколог, педиатр, офтальмолог, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, терапевт, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшеры и медицинские сестры, провели диагностические манипуляции и консультативные приемы, откорректировали ранее назначенное лечение.

Пациентам по показаниям выполнены УЗИ и ЭКГ. Жители воспользовались возможностью и прошли флюорографическое обследование органов дыхания.

В село вместе с врачами приехал передвижной флюорографический комплекс. Также была проведена туберкулинодиагностика и вакцинация против дифтерии, кори, гепатита и прочих заболеваний.

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