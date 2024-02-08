Жителей Тюменского Заболотья обследовали врачи из областной больницы №15

Специалисты осмотрели и оценили состояние здоровья жителей с. Кускургуль. Здесь проживает около 100 человек. Добраться сюда наземным транспортом можно только зимой по зимнику, а летом- только самолётом или вертолётом. В селе имеется домовое хозяйство, которое возглавляет младшая медицинская сестра Виктория Григориади.