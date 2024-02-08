Жителей Тюменского Заболотья обследовали врачи из областной больницы №15

Posted 8 февраля, 09:04
Published 8 февраля, 09:04
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Специалисты осмотрели и оценили состояние здоровья жителей с. Кускургуль. Здесь проживает около 100 человек. Добраться сюда наземным транспортом можно только зимой по зимнику, а летом- только самолётом или вертолётом. В селе имеется домовое хозяйство, которое возглавляет младшая медицинская сестра Виктория Григориади.
Специалисты, в составе- эндокринолог, психиатр-нарколог, педиатр, офтальмолог, стоматолог, акушер-гинеколог, невролог, терапевт, оториноларинголог, врач ультразвуковой диагностики, а также фельдшеры и медицинские сестры, провели диагностические манипуляции и консультативные приемы, откорректировали ранее назначенное лечение.
Пациентам по показаниям выполнены УЗИ и ЭКГ. Жители воспользовались возможностью и прошли флюорографическое обследование органов дыхания.
В село вместе с врачами приехал передвижной флюорографический комплекс. Также была проведена туберкулинодиагностика и вакцинация против дифтерии, кори, гепатита и прочих заболеваний.