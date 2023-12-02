Тобольские травматологи спасли пенсионерку со сложным переломом

Получая такую опасную травму человек практически прикован к постели. Через несколько дней хронические заболевания обостряются, а состояние здоровья резко ухудшается. Чтобы не допустить неблагоприятного исхода, травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Валентина Плоткина немедленно провели хирургическое лечение и через три часа после поступления пациентки восстановили опороспособность сломанной конечности. Уже на следующий день она передвигалась сама.