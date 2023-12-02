nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 12:49

Published 2 декабря, 12:49

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Тобольские травматологи спасли пенсионерку со сложным переломом

Тобольские травматологи спасли пенсионерку со сложным переломом

2 декабря 2023, 12:49
Фото: 1MI
В приёмное отделение Тобольского филиала областной больницы поступила женщина с переломом шейки бедра. Местные травматологи проявили высокий уровень профессионализма и спасли пациентку от тяжелых последствий, буквально поставив ее на ноги уже на следующий день, сообщает депздрав Тюменской области.
Фото: сайт правительства Тюменской области

60-летняя женщина в гололёд поскользнулась на улице. Перелом шейки бедра обездвижил пациентку, ей немедленно требовалось оперативное вмешательство по эндопротезированию тазобедренного сустава. При этом врачи применили тактику лечения, которая позволяет человеку сразу же активизироваться и начать двигаться.

Получая такую опасную травму человек практически прикован к постели. Через несколько дней хронические заболевания обостряются, а состояние здоровья резко ухудшается. Чтобы не допустить неблагоприятного исхода, травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Валентина Плоткина немедленно провели хирургическое лечение и через три часа после поступления пациентки восстановили опороспособность сломанной конечности. Уже на следующий день она передвигалась сама.

— Подобного рода переломы мы относим к жизнеугрожающим. Выполнение такой операции в кратчайшие сроки увеличивает продолжительность жизни возрастных пациентов по сравнению с традиционной тактикой лечения. К тому же значительно реже наблюдаются серьёзные осложнения. Чтобы избежать опасных травм, при передвижении в гололёд необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры, а также не совершать резких движений, — отметил заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.

Подпишитесь
У тюменских врачей перестали расти зарплаты
Вчера, 04:24
«VIP-утренник»: знаете ли вы, как известные тюменцы выглядели в детстве?
15 декабря, 07:13
Тюменские чиновники закупили люксовые кроссоверы почти за 14 миллионов рублей
Вчера, 05:04
Ветер до 17 м/с и метель: в Тюменской области объявили штормовое предупреждение
Вчера, 12:40
Открытие «Вкусно и точка» в Тобольске: горожане чуть не снесли ресторан
Вчера, 08:53
Тюменка 10 лет выплачивала ипотеку за аварийное жилье
Вчера, 06:12