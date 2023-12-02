Тобольские травматологи спасли пенсионерку со сложным переломом

Posted 2 декабря, 12:49
Published 2 декабря, 12:49
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
60-летняя женщина в гололёд поскользнулась на улице. Перелом шейки бедра обездвижил пациентку, ей немедленно требовалось оперативное вмешательство по эндопротезированию тазобедренного сустава. При этом врачи применили тактику лечения, которая позволяет человеку сразу же активизироваться и начать двигаться.
Получая такую опасную травму человек практически прикован к постели. Через несколько дней хронические заболевания обостряются, а состояние здоровья резко ухудшается. Чтобы не допустить неблагоприятного исхода, травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Валентина Плоткина немедленно провели хирургическое лечение и через три часа после поступления пациентки восстановили опороспособность сломанной конечности. Уже на следующий день она передвигалась сама.
— Подобного рода переломы мы относим к жизнеугрожающим. Выполнение такой операции в кратчайшие сроки увеличивает продолжительность жизни возрастных пациентов по сравнению с традиционной тактикой лечения. К тому же значительно реже наблюдаются серьёзные осложнения. Чтобы избежать опасных травм, при передвижении в гололёд необходимо пользоваться дополнительными средствами опоры, а также не совершать резких движений, — отметил заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.