Наблюдали 120 хирургов: тюменские врачи удачно прооперировали юного пациента

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Хирурги из ОКБ №2 и сотрудники Тюменского государственного медицинского университета прооперировали ребенка со сложной патологией.
У ребенка обнаружили множественные кисты в области селезенки и печени. Несмотря на то, что случай достаточно тяжелый, выделить и удалить новообразования удалось через небольшие проколы в брюшной области, не задев при этом жизненно важные органы.
Маленький пациент уже выписан домой, а сама операция стала показательным мастер-классом и прошла в рамках международной научно-практической конференции «Горизонты детской хирургии». В онлайн-формате в ней приняли участие 120 детских хирургов из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Израиля.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.