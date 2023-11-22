nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Наблюдали 120 хирургов: тюменские врачи удачно прооперировали юного пациента

Наблюдали 120 хирургов: тюменские врачи удачно прооперировали юного пациента

22 ноября 2023, 08:33
Фото: 1MI
Показательную операцию провели в рамках международной конференции «Горизонты детской хирургии». Хирурги удалили множественные кисты, обнаруженные в организме ребенка.

Хирурги из ОКБ №2 и сотрудники Тюменского государственного медицинского университета прооперировали ребенка со сложной патологией.

У ребенка обнаружили множественные кисты в области селезенки и печени. Несмотря на то, что случай достаточно тяжелый, выделить и удалить новообразования удалось через небольшие проколы в брюшной области, не задев при этом жизненно важные органы.

Удачная операция: тюменские врачи удалили множественные кисты у юной пациентки
Узнать подробнее

Маленький пациент уже выписан домой, а сама операция стала показательным мастер-классом и прошла в рамках международной научно-практической конференции «Горизонты детской хирургии». В онлайн-формате в ней приняли участие 120 детских хирургов из России, Беларуси, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Израиля.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменские врачи спасли жизнь 57-летнему пациенту с инсультом. Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Читайте также:
Тюменские хирурги пересадили сердце жителю ЯмалаХирург назвал стоимость самых популярных пластических операцийОчнулась уже инвалидом: беременная тюменка впала в кому после операции
#Тюмень#Касается каждого#Врачи#Тюменская область#Тюменцы#Здоровье#Здравоохранение#ОКБ №2#Медики#Хирургия#Операции#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков
Сегодня, 09:18
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Сегодня, 08:52
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
Сегодня, 08:57