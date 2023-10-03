Очнулась уже инвалидом: беременная тюменка впала в кому после операции

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
«У нее такое состояние и такой диагноз, что понадобится не один год на восстановление. Я боюсь, что если привезу ее домой, то уже ничего не смогу. Во-первых, у меня ребенок маленький на руках, а еще она», — сообщила изданию NEFT мама Светы.
Врачи сообщили, что беременность женщины была осложнена преэклампсией. Ей провели кесарево сечение, при подобной операции есть риск осложнений. Неврологическую симптоматику могли спровоцировать скачки давления, об этом сообщила врач Мария Савельева. Теперь Светлану перевезли в ОКБ №1 в Тюмени, она находится под наблюдением. Очнулась она уже инвалидом.
Известно, что у девушки ДЦП, заболевание тоже могло вызвать осложнение.