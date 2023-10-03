Очнулась уже инвалидом: беременная тюменка впала в кому после операции

Мама Светланы (имя девушки изменено — прим.ред) сообщила, что во время беременности дочь жаловалась на боли в животе. Роженицу положили на сохранение в перинатальный центр ОБ №4. Но состояние девушки ухудшилось, повысилось давление. Врачи назначили операцию после нее роженица впала в кому.