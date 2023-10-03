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Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Теперь девушка под наблюдением врачей в Тюмени

Очнулась уже инвалидом: беременная тюменка впала в кому после операции

3 октября 2023, 13:45
Фото: 1MI
Теперь девушка под наблюдением врачей в Тюмени
Мама Светланы (имя девушки изменено — прим.ред) сообщила, что во время беременности дочь жаловалась на боли в животе. Роженицу положили на сохранение в перинатальный центр ОБ №4. Но состояние девушки ухудшилось, повысилось давление. Врачи назначили операцию после нее роженица впала в кому.
«У нее такое состояние и такой диагноз, что понадобится не один год на восстановление. Я боюсь, что если привезу ее домой, то уже ничего не смогу. Во-первых, у меня ребенок маленький на руках, а еще она», — сообщила изданию NEFT мама Светы.
Фото: NEFT

Врачи сообщили, что беременность женщины была осложнена преэклампсией. Ей провели кесарево сечение, при подобной операции есть риск осложнений. Неврологическую симптоматику могли спровоцировать скачки давления, об этом сообщила врач Мария Савельева. Теперь Светлану перевезли в ОКБ №1 в Тюмени, она находится под наблюдением. Очнулась она уже инвалидом.

Известно, что у девушки ДЦП, заболевание тоже могло вызвать осложнение.

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#Происшествия#Александр Мязин#Врачи#Новости тюмени#Тюменцы#Больницы
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