Огромная пробка на 6 километров заблокировала Московский тракт в Тюмени

По данным 2ГИС, только в центре Тюмени в час пик произошло 3 аварии. По всему городу уже 11 дорожных происшествий. Километровая пробка на улице Западносибирской и Республики. На 50 лет Октября движение серьёзно не затруднено. Стоит отметить, что обычно в час пик в городе происходит 4 — 6 ДТП.