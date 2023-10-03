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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Пробки в городе

Огромная пробка на 6 километров заблокировала Московский тракт в Тюмени

3 октября 2023, 13:26
Фото: 1MI
Пробки в городе
Огромное количество аварий и пробки остановили движение в областной столице.

По данным «Нашего города», в Тюмени встало движение на Объездной дороге и Московском тракте. Пробки растянулись на 6 километров.

«Московский тракт полностью встал, пробка огромная. Там чтобы дорогу проехать и выехать из Тюмени нужно час потратить», — сообщил «Нашему городу» таксист Алексей В.

По данным 2ГИС, только в центре Тюмени в час пик произошло 3 аварии. По всему городу уже 11 дорожных происшествий. Километровая пробка на улице Западносибирской и Республики. На 50 лет Октября движение серьёзно не затруднено. Стоит отметить, что обычно в час пик в городе происходит 4 — 6 ДТП.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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