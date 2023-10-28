Тюменские медики признаны лучшими борцами с инсультами в России

В свою очередь напомним, в последние годы возможности тобольских медиков сильно изменились в лучшую сторону. В областной больнице №3 появилась супер современная техника, благодаря которой, местные врачи имеют возможность совершенствовать свои навыки. И если раньше жителям города и района приходилось обращаться за серьезной медпомощью в региональный центр, теперь многие операции и процедуры они могут пройти на месте, не выезжая за сотни километров.