Тюменские медики признаны лучшими борцами с инсультами в России

Posted 28 октября, 08:21
Published 28 октября, 08:21
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Высокой оценки тобольские медики удостоились на первом Российском неврологическом конгрессе, который прошел в Москве.
«Это награда не только Тобольска, но и всех экспертов и консультантов региона„“, — отметила глава депздрава ТО Наталья Логинова.
В свою очередь напомним, в последние годы возможности тобольских медиков сильно изменились в лучшую сторону. В областной больнице №3 появилась супер современная техника, благодаря которой, местные врачи имеют возможность совершенствовать свои навыки. И если раньше жителям города и района приходилось обращаться за серьезной медпомощью в региональный центр, теперь многие операции и процедуры они могут пройти на месте, не выезжая за сотни километров.
Оборудование и обновление медучреждений Тобольска проводится по региональной программе развития здравоохранения.