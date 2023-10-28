nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 08:21

Published 28 октября, 08:21

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Тюменские медики признаны лучшими борцами с инсультами в России

Тюменские медики признаны лучшими борцами с инсультами в России

28 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Тобольского филиала областной больницы признано лучшим в России. Об этом сегодня, 28 октября, рассказали в Информцентре правительства Тюменской области.

Высокой оценки тобольские медики удостоились на первом Российском неврологическом конгрессе, который прошел в Москве.

«Это награда не только Тобольска, но и всех экспертов и консультантов региона„“, — отметила глава депздрава ТО Наталья Логинова.

В свою очередь напомним, в последние годы возможности тобольских медиков сильно изменились в лучшую сторону. В областной больнице №3 появилась супер современная техника, благодаря которой, местные врачи имеют возможность совершенствовать свои навыки. И если раньше жителям города и района приходилось обращаться за серьезной медпомощью в региональный центр, теперь многие операции и процедуры они могут пройти на месте, не выезжая за сотни километров.

Оборудование и обновление медучреждений Тобольска проводится по региональной программе развития здравоохранения.

Тобольские врачи провели уникальную операцию по реконструкции кишечника
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тобольске хирурги и гинекологи объединились для спасения пациентки с перитонитомТюменская журналистка провела день с бригадой скорой помощиТобольские медики освоили современный метод лечения травм плечевого сустава
#Департамент здравоохранения#Здравоохранение
Подпишитесь
В Тюменской области торжественно откроют термальный сезон
Сегодня, 11:23
«Четвертая волна»: тюменцы снова бросились скупать квартиры
Сегодня, 03:59
«Выжить на тюменскую зарплату»: что делать, если дожить до конца месяца — проблема?
Сегодня, 01:00
График выплат пособий и пенсий в Тюменской области в ноябре 2023 года
31 октября, 07:23
В Тюмени вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим
Сегодня, 07:20
«Хотел жить счастливо и чтобы близкие были живы»: в ходе СВО погиб 40-летний тоболяк
Сегодня, 10:53