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Posted 25 марта, 12:31

Published 25 марта, 12:31

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Здоровое село: жителей Армизонского района обследуют тюменские врачи

Здоровое село: жителей Армизонского района обследуют тюменские врачи

25 марта 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
В Армизонском районе до 1 апреля работают две бригады тюменских врачей. Приезд медиков в муниципалитет организован в рамках регионального проекта «Здоровое село», сообщает Информационный центр правительства области.

Сельчане могут провериться у терапевта, кардиолога, эндокринолога, хирурга, а также пройти диагностику на УЗИ.

«Наша задача — помочь каждому жителю Армизонского района обеспечить доступ к качественной медицинской помощи, независимо от удаленности места проживания и поддерживать их здоровье», — пояснил заместитель главврача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев.

Одна бригада ведет осмотр в Доме культуры села Армизонское, другая — курсирует по селам района:

25 марта — с. Красноорловское;

26 марта — с. Орлово;

27 марта — с. Калмакское;

28 марта — с. Иваново;

29 марта — с. Капралиха;

30 марта — с. Южно-Дубровное;

1 апреля — с. Прохорово.

После обследования каждый человек получит необходимые назначения, рекомендации, в более серьезных случаях направление в областную больницу.

Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. В прошлом году выездные бригады уже побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.

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