Здоровое село: жителей Армизонского района обследуют тюменские врачи

Posted 25 марта, 12:31
Published 25 марта, 12:31
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Сельчане могут провериться у терапевта, кардиолога, эндокринолога, хирурга, а также пройти диагностику на УЗИ.
«Наша задача — помочь каждому жителю Армизонского района обеспечить доступ к качественной медицинской помощи, независимо от удаленности места проживания и поддерживать их здоровье», — пояснил заместитель главврача по филиалам ОБ №4 Александр Плетнев.
Одна бригада ведет осмотр в Доме культуры села Армизонское, другая — курсирует по селам района:
25 марта — с. Красноорловское;
26 марта — с. Орлово;
27 марта — с. Калмакское;
28 марта — с. Иваново;
29 марта — с. Капралиха;
30 марта — с. Южно-Дубровное;
1 апреля — с. Прохорово.
После обследования каждый человек получит необходимые назначения, рекомендации, в более серьезных случаях направление в областную больницу.
Профилактика и раннее выявление социально-значимых заболеваний — значимая часть региональной программы здравоохранения. Проект «Здоровое село» ориентирован на население старше 40 лет, имеющее хронические неинфекционные заболевания и не посещавшие медучреждения год и более. В прошлом году выездные бригады уже побывали в Ишимском, Аромашевском, Абатском, Сорокинском и Армизонском районах.