Тюменцам рассказали, как перенести или отменить запись к врачу онлайн

Posted 27 сентября, 13:03
Published 27 сентября, 13:03
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Изменить статус записи на прием к врачу возможно там же — на госуслугах. Однако изменить время приема там невозможно — нет такого функционала. Зато есть пара приёмов, о которых полезно знать каждому:
«Убедительно просим отменять запись, если поход к врачу отменяется. Талоны на запись очень востребованы и ограничены. Отменив запись, вы дадите шанс записаться на это время другому человеку», — отметили в ведомстве.
Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала масштабная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц. Так, недавно в регионе были оцифрованы все медкарты пациентов. Теперь каждому тюменцу с аккаунтом на госуслугах доступна информация по их истории болезней.