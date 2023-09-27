Тюменцам рассказали, как перенести или отменить запись к врачу онлайн

На портале госуслуг во вкладке «Здоровье» есть функция записи к врачу. Если по каким-то причинам в назначенное время прийти к доктору не получается, электронный талон можно отменить или перезаписаться на другой день. Подробно об этой услуге рассказали в департаменте информатизации региона.

Изменить статус записи на прием к врачу возможно там же — на госуслугах. Однако изменить время приема там невозможно — нет такого функционала. Зато есть пара приёмов, о которых полезно знать каждому: Зайти в личный кабинет на госуслугах, открыть раздел «Все уведомления», отметить созданную ранее запись и удалить ее, нажав кнопку «Отменить». Если необходима запись на другое время, повторно воспользуйтесь услугой «Запись на прием к врачу». «Убедительно просим отменять запись, если поход к врачу отменяется. Талоны на запись очень востребованы и ограничены. Отменив запись, вы дадите шанс записаться на это время другому человеку», — отметили в ведомстве. Отметим, одним из самых весомых улучшений в доступности медобслуживания в Тюменской области стала масштабная цифровизация услуг здравоохранения. Электронные технологии позволяют получать пациентам оперативные консультации и значительно сократить очные посещения больниц. Так, недавно в регионе были оцифрованы все медкарты пациентов. Теперь каждому тюменцу с аккаунтом на госуслугах доступна информация по их истории болезней. Тюменские медучреждения перешли на единую информационную систему Узнать подробнее