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Власти Тюменской области закупают дополнительное медоборудование для сельских ФАПов

Власти Тюменской области закупают дополнительное медоборудование для сельских ФАПов

28 февраля 2024, 03:57
Фото: 1MI
В Тюменской области фельдшерско-акушерские пункты 2000-х годов постройки будут дооснащены современным медоборудованием. Об этом накануне рассказали в Информцентре правительства региона.

Так, в прошлом году в рамках дорожной карты по дооснащению ФАПов Ялуторовского района были закуплены 12 единиц оборудования, в том числе 4 портативных дефибриллятора. Вся техника уже поступила в медучреждения.

В текущем году приобретут еще 13 единиц. Это спинальный щит, одеяло с электроподогревом, носилки, секундомеры, костыли, тонометры для измерения внутриглазного давления. Оборудование планируют поставить до 1 марта. Контрактацию продолжат.

«Дооснащение ФАПов, построенных в период с 2006 по 2009 годы, будет завершено до ноября 2024 года», — отметили в Информцентре ТО.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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