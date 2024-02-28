Власти Тюменской области закупают дополнительное медоборудование для сельских ФАПов

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 16:20
Так, в прошлом году в рамках дорожной карты по дооснащению ФАПов Ялуторовского района были закуплены 12 единиц оборудования, в том числе 4 портативных дефибриллятора. Вся техника уже поступила в медучреждения.
В текущем году приобретут еще 13 единиц. Это спинальный щит, одеяло с электроподогревом, носилки, секундомеры, костыли, тонометры для измерения внутриглазного давления. Оборудование планируют поставить до 1 марта. Контрактацию продолжат.
«Дооснащение ФАПов, построенных в период с 2006 по 2009 годы, будет завершено до ноября 2024 года», — отметили в Информцентре ТО.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.