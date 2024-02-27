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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

На развитие здравоохранения Тюменская область получила 21 млрд рублей за пять лет

На развитие здравоохранения Тюменская область получила 21 млрд рублей за пять лет

27 февраля 2024, 14:29. Обновлено в 18:32
Фото: nashgorod.ru
Реализацию нацпроектов «Здравоохранение» и «Образование» обсудили на круглом столе, организованным Счетной палатой РФ. На мероприятии присутствовал глава Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Александра Моора

Губернатор отметил, что оба нацпроекта являются ключевыми программами, направленными на улучшение качества жизни россиян.

«Только за последние пять лет на реализацию нацпроекта „Здравоохранение“ в Тюменской области была выделена колоссальная сумма — около 21 млрд руб. Благодаря этому мы строим и ремонтируем поликлиники и ФАПы, закупаем современное медборудование и санитарный транспорт», — пояснил Александр Моор.

Главный результат этой работы — рост ожидаемой продолжительности жизни в регионе. На сегодня этот показатель превышает 74 года.

Также на территории Тюменской области успешно работает нацпроект «Образование». Ежегодно здесь открываются от пяди до семи новых школ.

Александр Моор поблагодарил главу Счетной палаты Галину Изотову за высокую оценку работы правительства региона по реализации нацпроектов и выбор Тюменской области в качестве площадки для такого масштабного обсуждения и обмена опытом.

Ранее Тюменская область познакомила со своими медицинскими достижениями гостей Международной выставке-форуме «Россия». В программу для посетителей включено несколько интерактивов, в том числе проверка здоровья легких и тренажер для восстановления после инсульта «Перчатка-Аника».

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