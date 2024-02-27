На развитие здравоохранения Тюменская область получила 21 млрд рублей за пять лет

Ранее Тюменская область познакомила со своими медицинскими достижениями гостей Международной выставке-форуме «Россия». В программу для посетителей включено несколько интерактивов, в том числе проверка здоровья легких и тренажер для восстановления после инсульта «Перчатка-Аника».