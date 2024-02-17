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Posted 17 февраля, 11:55

Published 17 февраля, 11:55

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Тюменские врачи внедрили метод ультразвуковой кавитации для беременных

Тюменские врачи внедрили метод ультразвуковой кавитации для беременных

17 февраля 2024, 11:55
Фото: 1MI
В Тюменском перинатальном центре внедрена и широко используется в практике низкочастотная ультразвуковая кавитация. Процедура назначается пациенткам после родов и операций, чтобы быстрее восстановить женский организм после перенесенных нагрузок, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Метод доказал свою эффективность в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза и инфекционных осложнений в послеоперационном периоде у женщин, перенесших операцию.

Процедура проводится в рамках бесплатного оказания медицинской помощи на период нахождения пациентки в стационаре. Низкочастотную кавитацию также применяют в Перинатальном центре для профилактики и лечения хронических эндометритов, в программах подготовки к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ЭКО+ИКСИ, криопереноса) при лечении бесплодия, а также для реабилитации женщин, перенесших регрессирующую беременность. Под влиянием кавитированного раствора восстанавливается рецептурное поле эндометрия, что повышает процент наступления беременности и дает возможность благоприятного ее вынашивания.

Заведующая поликлиникой Перинатального центра Наталья Дроздова, отмечает высокую эффективность этого метода в сравнении с общепринятыми схемами лечения.

Напомним, здоровье беременных женщин — в особом приоритете властей Тюменской области. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат.

В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике. Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.

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