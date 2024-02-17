Тюменские врачи внедрили метод ультразвуковой кавитации для беременных

Posted 17 февраля, 11:55
Published 17 февраля, 11:55
Modified Сегодня, 19:00
Updated Сегодня, 19:00
Метод доказал свою эффективность в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза и инфекционных осложнений в послеоперационном периоде у женщин, перенесших операцию.
Процедура проводится в рамках бесплатного оказания медицинской помощи на период нахождения пациентки в стационаре. Низкочастотную кавитацию также применяют в Перинатальном центре для профилактики и лечения хронических эндометритов, в программах подготовки к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ЭКО+ИКСИ, криопереноса) при лечении бесплодия, а также для реабилитации женщин, перенесших регрессирующую беременность. Под влиянием кавитированного раствора восстанавливается рецептурное поле эндометрия, что повышает процент наступления беременности и дает возможность благоприятного ее вынашивания.
Заведующая поликлиникой Перинатального центра Наталья Дроздова, отмечает высокую эффективность этого метода в сравнении с общепринятыми схемами лечения.
Напомним, здоровье беременных женщин — в особом приоритете властей Тюменской области. Жительницы региона в положении получают родовой сертификат.
В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике. Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.