Тюменские врачи внедрили метод ультразвуковой кавитации для беременных

Процедура проводится в рамках бесплатного оказания медицинской помощи на период нахождения пациентки в стационаре. Низкочастотную кавитацию также применяют в Перинатальном центре для профилактики и лечения хронических эндометритов, в программах подготовки к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ЭКО+ИКСИ, криопереноса) при лечении бесплодия, а также для реабилитации женщин, перенесших регрессирующую беременность. Под влиянием кавитированного раствора восстанавливается рецептурное поле эндометрия, что повышает процент наступления беременности и дает возможность благоприятного ее вынашивания.