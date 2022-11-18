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В 2022 году у приложения «Транспорт 72» более 22 тысяч активных пользователей

18 ноября 12:19
Фото: "Тюмень. Транспорт" во ВКонтакте
Приложение «Транспорт 72» доступно с 2015 года. Сейчас им активно пользуются около 22 тысячи человек. В приложение «вшито» несколько полезных функций: расписание городского транспорта, онлайн-билеты на междугородние рейсы и голосовой помощник, напоминает департамент информатизации региона.

В настоящее время в базе «Транспорта 72» содержится около семи тысяч транспортных средств и свыше 700 автобусных маршрутов.

«Транспорт 72» — это приложение, где можно посмотреть маршруты и остановки автобусов для городов и муниципальных районов области. Здесь можно на карте отследить в режиме реального времени движение автобусов, по поиску найти подходящий вариант нужного маршрута и его расписание. Постоянные маршруты, например, «Дом», «Школа», «Работа» можно для удобства добавить в избранное, — пояснили в ведомстве.

Приложением могут пользоваться и слабовидящие люди с помощью голосового помощника. Также в приложении зеленым цветом отображаются низкопольные транспортные средства, предназначенные для пассажиров с ОВЗ.

Для поездок по городским маршрутам пользователи транспортной карты могут добавить ее в приложение через главное меню во вкладке «Карты ТТС», где можно отслеживать ее баланс.

Мобильное приложение «Транспорт 72» входит в состав региональной навигационно-информационной системы Тюменской области, которая, как и другие региональные информационные системы, служит для упрощения электронного механизма оказания госуслуг и реализуется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

#Общество
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