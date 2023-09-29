Свыше 80 предприятий получили поддержку Тюменского технопарка в 2023 году

Posted 29 сентября, 13:01
Published 29 сентября, 13:01
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
На данный момент все квоты между производственными предприятиями, которые обратились за содействием, распределены. Но уже формируется перечень компаний-претендентов на 2024 год.
В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В
Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.