Свыше 80 предприятий получили поддержку Тюменского технопарка в 2023 году

С начала 2023 года более 80 предприятий получили поддержку Тюменского технопарка по нацпроектам «Производительность труда» и «Малое и среднее предпринимательство». Вск квоты были распределены, но уже формируется список претендентов на 2024 год, сообщает Инвестагентство Тюменской области.

На данный момент все квоты между производственными предприятиями, которые обратились за содействием, распределены. Но уже формируется перечень компаний-претендентов на 2024 год. В 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. В Напомним, правительство Тюменской области, в целях создания благоприятных условий для деятельности компаний в сфере информационных технологий, реализует целый комплекс мер государственной поддержки, в числе которых: налоговые послабления, гранты, субсидии.