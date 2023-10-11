В тюменском кадровом центре рассказали о программах трудоустройства студентов

Posted 11 октября, 12:36
Published 11 октября, 12:36
Modified Сегодня, 04:39
Updated Сегодня, 04:39
Выпускники учебных заведений могут получить индивидуальную помощь консультантов в поиске своей первой работы по специальности. Эта региональная мера поддержки реализуется в Тюменской области с 2012 года.
Ежегодно в рамках мероприятия создается порядка 300 рабочих мест. С начала 2023 года при посредничестве службы занятости населения стажировку прошли 132 человека.
Вячеслав Черняев, выпускник Агротехнологического колледжа обратился в отделение кадрового центра «Работа России» по Омутинскому району в поисках работы по специальности «Рабочий зелёного строительства».
Кадровый консультант помог ему составить резюме, пройти собеседование и познакомила с будущими коллегами. Сейчас Вячеслав получает опыт работы в сфере тепличного хозяйства под наблюдением опытных наставников. Стажировка поможет молодому человеку набраться опыта, познакомиться с профессионалами и пополнить портфолио.
Стать участниками программы стажировки могут:
— выпускники образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
— граждане, ищущие работу;
— студентов, при наличии ходатайства, выданного образовательной организацией.
Продолжительность стажировки не превышает 3 месяцев. Участие в программе засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке стажера, а также выплачивается заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Свои вопросы можно задать в любом отделении кадрового центра «Работа России» Тюменской области или специалистам департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефону: (3452) 42-62-48.