Команда Тюменского Технопарка перезапускает «Фабрику офисных процессов»

Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) создан с целью развития новых технологий и продвижения высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и рациональное природопользование, информационные технологии, агропромышленный комплекс и других.