Команда Тюменского Технопарка перезапускает «Фабрику офисных процессов»

Posted 16 февраля, 09:58
Published 16 февраля, 09:58
Modified Сегодня, 02:13
Updated Сегодня, 02:13
Созданные условия максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день. Тренинги организуют в рамках национального проекта «Производительность труда».
Обучение рассчитано на один рабочий день и три игровых раунда. В формате деловой игры сотрудники Фабрики учатся выстраивать эффективный рабочий процесс:
Помогают освоить бережливые навыки эксперты Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка.
Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) создан с целью развития новых технологий и продвижения высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и рациональное природопользование, информационные технологии, агропромышленный комплекс и других.
Реализация проекта по созданию технопарка в Тюмени осуществлялась совместно с Минкомсвязи России в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков высоких технологий», одобренной распоряжением правительства РФ № 328-р от 10.03.2006.
Открытие Тюменского технопарка состоялось 14 ноября 2008 года.