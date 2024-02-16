nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 09:58

Published 16 февраля, 09:58

Modified Сегодня, 02:13

Updated Сегодня, 02:13

Команда Тюменского Технопарка перезапускает «Фабрику офисных процессов»

Команда Тюменского Технопарка перезапускает «Фабрику офисных процессов»

16 февраля 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney
Проект Тюменского Технопарка — «Фабрика офисных процессов» будет перезапущен. Под деловую игру сейчас готовится новая площадка, сообщает Инвестиционное агентство региона.
Фото: Инвестагентство ТО/телеграм

Созданные условия максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день. Тренинги организуют в рамках национального проекта «Производительность труда».

Обучение рассчитано на один рабочий день и три игровых раунда. В формате деловой игры сотрудники Фабрики учатся выстраивать эффективный рабочий процесс:

  • быстрее согласовывать документы,
  • снижать количество возвратов на доработку,
  • правильно организовывать рабочее пространство,
  • улучшать экономические показатели.

Помогают освоить бережливые навыки эксперты Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка.

Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский технопарк) создан с целью развития новых технологий и продвижения высокотехнологичной продукции в таких отраслях, как добыча и переработка нефти и газа, строительство, машиностроение и приборостроение, медицина и здравоохранение, экология и рациональное природопользование, информационные технологии, агропромышленный комплекс и других.

Реализация проекта по созданию технопарка в Тюмени осуществлялась совместно с Минкомсвязи России в рамках государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков высоких технологий», одобренной распоряжением правительства РФ № 328-р от 10.03.2006.

Открытие Тюменского технопарка состоялось 14 ноября 2008 года.

Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Вчера, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Вчера, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Вчера, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Вчера, 03:35
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы
Вчера, 07:27