Резиденты тюменского Технопарка представили свои разработки РЖД

Posted 25 апреля 12:01
Published 25 апреля 12:01
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Так, компания «ОКАС» показала своего виртуального консультанта. Он может на основе обучаемого искусственного интеллекта давать точные ответы и консультации гражданам в соцсетях, на сайте или в отдельном мобильном приложении.
«КБ-Персона» презентовала уже известный на ряде тюменских предприятий тренажёр по пожарной безопасности. Он - единственный в России, одобренный и созданный совместно с МЧС. В 2 раза повышает качество подготовки и в 8 раз скорость получения нужных навыков.
Предприятие «ПКФ «ИВС» разработали новый прибор для аргонодуговой, плазменной и лазерной сварки, который в 15 раз легче и в 10 раз дешевле существующих на рынке аналогов.
«На сопровождении сегодня находятся более 70 стартапов, которые готовы рассмотреть возможность партнёрства с крупными корпорациями. А мы всесторонне поддержим процесс внедрения инноваций на объектах заказчика», - прокомментировал директор Технопарка Антон Ермолаев.