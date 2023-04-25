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Posted 25 апреля 12:01

Published 25 апреля 12:01

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

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Резиденты тюменского Технопарка представили свои разработки РЖД

25 апреля 2023, 12:01
Фото: 1MI
На встрече с представителями Свердловской железной дороги резиденты тюменского Технопарка представили свои новейшие импортозамещающие разработки. О проектах разработчиков рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Так, компания «ОКАС» показала своего виртуального консультанта. Он может на основе обучаемого искусственного интеллекта давать точные ответы и консультации гражданам в соцсетях, на сайте или в отдельном мобильном приложении.

«КБ-Персона» презентовала уже известный на ряде тюменских предприятий тренажёр по пожарной безопасности. Он - единственный в России, одобренный и созданный совместно с МЧС. В 2 раза повышает качество подготовки и в 8 раз скорость получения нужных навыков.

Предприятие «ПКФ «ИВС» разработали новый прибор для аргонодуговой, плазменной и лазерной сварки, который в 15 раз легче и в 10 раз дешевле существующих на рынке аналогов.

«На сопровождении сегодня находятся более 70 стартапов, которые готовы рассмотреть возможность партнёрства с крупными корпорациями. А мы всесторонне поддержим процесс внедрения инноваций на объектах заказчика», - прокомментировал директор  Технопарка Антон Ермолаев. 
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