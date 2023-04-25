Резиденты тюменского Технопарка представили свои разработки РЖД

Так, компания «ОКАС» показала своего виртуального консультанта. Он может на основе обучаемого искусственного интеллекта давать точные ответы и консультации гражданам в соцсетях, на сайте или в отдельном мобильном приложении.



«КБ-Персона» презентовала уже известный на ряде тюменских предприятий тренажёр по пожарной безопасности. Он - единственный в России, одобренный и созданный совместно с МЧС. В 2 раза повышает качество подготовки и в 8 раз скорость получения нужных навыков.



Предприятие «ПКФ «ИВС» разработали новый прибор для аргонодуговой, плазменной и лазерной сварки, который в 15 раз легче и в 10 раз дешевле существующих на рынке аналогов.