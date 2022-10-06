Резиденты индустриального парка «Боровский» инвестируют в свои проекты 6 млрд рублей

Сегодня депутаты Тюменской областной Думы провели в «Боровском» выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.
Посетили предприятия:
Цифры по «Боровскому» показывают: на 1 рубль вложений в инфраструктуру мы получили 13,8 рублей инвестиций в производство. На 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам, в бюджет нашего региона уже поступило 10,3 рубля налогов.
Предпринимателям важна поддержка и результат. Одна из действенных мер — это беспрецедентно низкая цена аренды в парке, всего 79 рублей за га в месяц.
Напомним, индустриальный парк «Боровский» – территория в Тюменском районе площадью около 28 гектаров, построенная за пять месяцев и обеспеченная необходимой инфраструктурой для быстрого старта строительства двенадцати новых производств.