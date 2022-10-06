Резиденты индустриального парка «Боровский» инвестируют в свои проекты 6 млрд рублей

Цифры по «Боровскому» показывают: на 1 рубль вложений в инфраструктуру мы получили 13,8 рублей инвестиций в производство. На 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам, в бюджет нашего региона уже поступило 10,3 рубля налогов.