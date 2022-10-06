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Резиденты индустриального парка «Боровский» инвестируют в свои проекты 6 млрд рублей

6 октября 14:26
Фото: инвестиционное агентство Тюменской области
Резиденты индустриального парка «Боровский» инвестируют в свои проекты 6 млрд рублей. Только за прошлый год предприятия пополнили областную казну на 562,49 млн. Уже создано 1457 рабочих мест, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Сегодня депутаты Тюменской областной Думы провели в «Боровском» выездное заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

Посетили предприятия:

  • «ЭнергоТехСервис» — на сегодня это якорный резидент. На недавно прошедшем Промышленно-энергетическом форуме TNF подписано соглашение о реализации 2-го этапа инвестпроекта по производству и капремонту электростанций. Объем инвестиций будет увеличен до 4,4 млрд рублей.
  • Завод «Окейч». Там производят снековую продукцию, вытесняя тюменским качеством импортную.

Цифры по «Боровскому» показывают: на 1 рубль вложений в инфраструктуру мы получили 13,8 рублей инвестиций в производство. На 1 рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам, в бюджет нашего региона уже поступило 10,3 рубля налогов.

Предпринимателям важна поддержка и результат. Одна из действенных мер — это беспрецедентно низкая цена аренды в парке, всего 79 рублей за га в месяц.

Напомним, индустриальный парк «Боровский» – территория в Тюменском районе площадью около 28 гектаров, построенная за пять месяцев и обеспеченная необходимой инфраструктурой для быстрого старта строительства двенадцати новых производств.

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