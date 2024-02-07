Тюменских чиновников научат технологиям бережливого производства

Posted 7 февраля, 12:36
Published 7 февраля, 12:36
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В числе слушателей — сотрудники органов исполнительной власти, работающие в сферах экономики, строительства, информатизации, здравоохранения, инвестиционной политики и других ведомств.
Тренинг позволяет взглянуть по-новому на рабочие процессы. Участники определяют, что такое ценность для потребителя, значимая и незначимая работа, что такое потери и какими они бывают. В ближайшие дни они изучат, как применять в своей работе систему 5С, методику решения проблем, управлять изменениями и воплощать проекты по улучшениям процессов.
Отметим, повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников. По эффективности работы региональных центров компетенций — Тюменская область занимает девятое место среди 53 субъектов России.