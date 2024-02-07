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Posted 7 февраля, 12:36

Published 7 февраля, 12:36

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Тюменских чиновников научат технологиям бережливого производства

Тюменских чиновников научат технологиям бережливого производства

7 февраля 2024, 12:36
Фото: nashgorod.ru
В Тюменском Технопарке проходит обучение сотрудников госучреждений технологиям бережливого производства. Тренинги ведёт Дарья Мовлян — эксперт Федерального центра компетенций. Обучение входит в программу национального проекта «Производительность труда».
Фото: Инвестиционное агентство ТО/телеграм

В числе слушателей — сотрудники органов исполнительной власти, работающие в сферах экономики, строительства, информатизации, здравоохранения, инвестиционной политики и других ведомств.

Тренинг позволяет взглянуть по-новому на рабочие процессы. Участники определяют, что такое ценность для потребителя, значимая и незначимая работа, что такое потери и какими они бывают. В ближайшие дни они изучат, как применять в своей работе систему 5С, методику решения проблем, управлять изменениями и воплощать проекты по улучшениям процессов.

Отметим, повышение производительности труда на предприятии нужно для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников. По эффективности работы региональных центров компетенций — Тюменская область занимает девятое место среди 53 субъектов России.

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